WhatsApp: la truffa con YouTube è servita contro gli italiani

Ognuno di noi al giorno d’oggi utilizza come social di messaggistica istantanea predefinito WhatsApp, l’applicazione tinta di verde vanta infatti un bacino di utenti davvero impressionante conquistata nel corso degli anni grazie alle proprie funzionalità accattivanti e utili, ciò nell’ultimo decennio ha portato ad addirittura ad arrivare a oltre 2 miliardi di account attivi in tutto il mondo.

Tutto ciò, sebbene rappresenti un traguardo positivo, ha anche un lato decisamente negativo, questo lato si chiama truffe online, i truffatori infatti si sono resi conto dell’enorme utenza di cui gode WhatsApp e sta utilizzando la nota applicazione di messaggistica per i propri scopi negativi verso la community, il motivo è molto semplice, utilizzare un’applicazione che consente di entrare in contatto con molte persone aumenta di conseguenza le probabilità di successo delle truffe online, è dunque che per i truffatori WhatsApp rappresenta una possibilità decisamente d’oro che non vogliono lasciarsi sfuggire.

Una nuova truffa online che sfrutta WhatsApp è arrivata qui in Italia e colpisce sfruttando anche il buon nome di YouTube, scopriamo insieme come funziona.

Inganno subdolo

La truffa in questione si presenta la vittima con un semplice messaggio che i truffatori li inviano spacciandosi per dei collaboratori di YouTube, questi ultimi offrono un guadagno facile a patto di svolgere alcuni compiti come mettere like ad alcuni video oppure scrivere dei commenti, il compenso viene realmente inviato sottoforma di piccoli bonifici che servono a conquistare la fiducia del malcapitato, dopodiché i truffatori propongono alla vittima di moltiplicare i propri guadagni suggerendole di fare un bonifico di qualche centinaio di euro che verrà poi restituito moltiplicato svariate volte, ovviamente quei soldi sparirebbero in un lampo non appena inviati insieme ai truffatori.

Se anche voi doveste ricevere questo messaggio, ignoratelo e bloccato immediatamente chiunque vi contatti con le medesime modalità, si tratta sicuramente di una truffa.