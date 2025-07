Apple MacBook Air ha uno sconto ASSURDO su Amazon: costa 250 euro in MENO

La promozione di cui vi parliamo oggi è davvero speciale, proprio perché il consumatore si ritrova a poter spendere poco o niente sull’acquisto di Apple MacBook Air, grazie all’offerta applicata da Amazon che riesce a ridurre di molto la spesa finale che tutti dobbiamo comunque sostenere. La soluzione attualmente disponibile viene applicata direttamente sul modello del 2025, ciò sta a significare che è dotato di processore Apple M4, una potenza a tutti gli effetti, ma anche perfettamente bilanciato in termini energivori, proprio con consumi estremamente ridotti.

Il display è da 13 pollici di diagonale, trattasi di un bellissimo Liquid Retina ad alte prestazioni, capace davvero di fare la differenza in un mercato sempre più ricco di dispositivi di alto livello. Il portatile offre una risoluzione davvero ottima, affiancata da dettagli precisi e colori estremamente precisi, perfetti anche per coloro che sono alla ricerca di un device da utilizzare per sessioni di grafica (e non solo). Il processore, come anticipato, è Apple M4, SoC di qualità sopraffina perfetto per la maggior parte degli scopi (meno il gaming, è più limitato), ricordando comunque l’assenza di una scheda grafica dedicata. La configurazione si completa con la presenza di 16GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna su SSD.

Apple MacBook Air è vostro con una spesa finale ridottissima su Amazon

L’acquisto di questo notebook non richiede un esborso particolarmente elevato, cosa che invece avveniva in passato, grazie soprattutto alla presenza di uno sconto direttamente avviato da Amazon sul proprio sito: è prevista una riduzione del 20% dai 1249 euro previsti in origine, di conseguenza ci ritroviamo di fronte ad una soluzione finale che scende fino a 999 euro, con spedizione gratuita e garanzia di 24 mesi. Ordinatelo premendo questo link.

L’utente interessato all’acquisto deve comunque sapere che la colorazione in promozione è la Celeste, quindi dotata di uno chassis sufficientemente elegante, realizzato comunque in metallo.