Realme 14T è veramente ECONOMICO su Amazon: ecco quanto costa oggi

Spendere pochissimo sull’acquisto di uno smartphone è davvero facile e possibile solo con Amazon, in questi giorni arriva la nuova promozione che abbassa di molto la spesa finale che il consumatore si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto, mettendo così le mani su un terminale di alta qualità, che viene a costare decisamente meno del solito. Il Realme 14T rappresenta sicuramente la soluzione migliore su cui poter fare affidamento nel momento in cui non si volessero spendere più di 199 euro per un terminale portatile.

La promozione di cui vi parliamo oggi è disponibile per tutti i consumatori sul territorio nazionale, non presenta differenze particolari rispetto al solito, ed allo stesso tempo è da considerarsi valida praticamente anche per coloro che non hanno un abbonamento Amazon Prime attivo. Le dimensioni dello smartphone sono generalmente ridotte, parliamo a tutti gli effetti di 163,15 x 75,55 x 7,97 millimetri di spessore, ed un peso comunque di 196 grammi. E’ uno smartphone che possiamo generalmente considerare facilmente trasportabile dal consumatore, con display da 6,67 pollici di diagonale, una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, ma anche densità di 386 ppi, passando poi per un refresh rate a 120Hz, con oltre 16 milioni di colori.

Realme 14T: l’offerta più folle su Amazon

Realme 14T è lo smartphone su cui fare affidamento nel momento in cui foste alla ricerca di una soluzione complessivamente economica, ma comunque recente e moderna. Il dispositivo in questione è in vendita ad un listino iniziale di soli 229 euro, segnale che già stiamo parlando a tutti gli effetti di un device economico, fortemente scontato da Amazon con il coupon che potete trovare in pagina, pari a 30 euro. L’ordine è da effettuare subito a questo link.