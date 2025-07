Copertina redmagic 10 air

Il RedMagic 10 Air si presenta come un dispositivo pensato per chi desidera il massimo della potenza da gaming in uno chassis sottile e leggero. Con un peso contenuto di soli 229 grammi e uno spessore di 7,9 mm, il nuovo smartphone da gioco di RedMagic è stato progettato per offrire prestazioni elevate mantenendo la portabilità, anche durante lunghe sessioni di utilizzo. La scocca in vetro opaco e la finitura liscia al tatto contribuiscono a un’esperienza d’uso premium, mentre il modulo fotocamera si integra armoniosamente nel retro, rendendo il design complessivamente pulito e funzionale.

Un display AMOLED a 120 Hz per il gaming fluido

Uno degli aspetti chiave del RedMagic 10 Air è lo schermo AMOLED da 6,8 pollici, che offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 960 Hz. Questo garantisce una risposta rapida e precisa, essenziale per i giochi più competitivi. Il pannello supporta una luminosità fino a 1600 nit, ideale per una visibilità ottimale anche in condizioni di forte luce ambientale. Il design edge-to-edge e la qualità del colore contribuiscono inoltre a un’esperienza immersiva durante il gioco, la visione di contenuti video o l’uso quotidiano.

Il primo smartphone da gaming con Snapdragon 8 Gen 3

Il RedMagic 10 Air è alimentato dalla versione potenziata del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Si tratta del primo smartphone da gaming a integrare questo processore, che promette un incremento del 32% delle prestazioni della CPU e del 34% della GPU rispetto alla generazione precedente. Il chip supporta le più recenti librerie grafiche e di calcolo, garantendo compatibilità con i titoli mobile più esigenti e con i giochi sviluppati con Unreal Engine 5.

ICE X: raffreddamento attivo

Per mantenere le temperature sotto controllo, il RedMagic 10 Air è dotato del sistema di raffreddamento ICE X, che include una ventola turbo silenziosa da 22.000 giri al minuto, una camera di vapore ad ampia superficie e una struttura interna multistrato per la dissipazione termica. Il flusso d’aria interno è stato ottimizzato per migliorare l’efficienza, mentre l’estetica è stata curata con LED RGB visibili attraverso la scocca trasparente in una delle varianti disponibili. Questo sistema consente di mantenere prestazioni stabili anche durante lunghe sessioni di gioco a pieno carico.

Modalità gaming personalizzata con RedMagic OS 10

Il sistema operativo è RedMagic OS 10, basato su Android, con ottimizzazioni dedicate al mondo del gaming. Il pannello di controllo laterale consente di regolare parametri di prestazione, attivare macro, gestire notifiche, registrare lo schermo o attivare funzioni di streaming. Le impostazioni grafiche possono essere personalizzate in tempo reale per ogni gioco. È presente anche una modalità “SuperFrame”, che permette di spingere la frequenza dei fotogrammi oltre il limite standard dei 60 o 90 Hz, a seconda del titolo.

Fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB UFS 4.0

Dal punto di vista della memoria, il RedMagic 10 Air è disponibile in configurazioni fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di archiviazione UFS 4.0, per garantire velocità di caricamento elevate e multitasking senza rallentamenti. L’hardware consente un caricamento istantaneo dei giochi e l’esecuzione fluida anche di più app contemporaneamente, senza compromessi sulle prestazioni.

Batteria e autonomia

Un altro punto di forza è la batteria da 6000 mAh, pensata per sostenere ore di gioco senza interruzioni. La ricarica rapida da 80W consente di riportare lo smartphone al 100% in tempi ridotti. RedMagic dichiara fino a 56 ore di autonomia in uso normale e oltre 8 ore di gaming continuo, rendendo il dispositivo adatto anche per le sessioni più intense. Il sistema di gestione energetica intelligente ottimizza il consumo in base al tipo di utilizzo.

Trigger touch da 520 Hz e motore lineare per il feedback

Il RedMagic 10 Air integra due trigger touch da 520 Hz, posti ai lati dello smartphone, ideali per i giochi FPS o MOBA, in cui la precisione del comando è fondamentale. I trigger possono essere personalizzati per ogni gioco e rispondono con un ritardo minimo. A completare l’esperienza sensoriale c’è il motore lineare con feedback aptico di tipo 4D, che restituisce una vibrazione precisa e variabile in base al tipo di azione eseguita.

Extra

L’esperienza sonora è affidata a due speaker stereo, ottimizzati per offrire una resa bilanciata e coinvolgente. I microfoni a cancellazione del rumore permettono una comunicazione chiara durante le sessioni multiplayer o le chiamate vocali. Inoltre, lo smartphone supporta l’audio Hi-Res per un ascolto di qualità anche tramite cuffie cablate, grazie alla porta USB-C ad alta fedeltà.

Design e versioni disponibili

Il RedMagic 10 Air è disponibile in diverse versioni, tra cui una variante arancione con una striscia semi trasparente, una bianca e una versione nera opaca. Il retro curvo e il telaio sottile lo rendono comodo da impugnare anche per lunghi periodi, mentre i materiali di qualità ne esaltano l’estetica. Nonostante la dotazione hardware avanzata, il peso di soli 229 grammi contribuisce a mantenere un’esperienza di gioco leggera e confortevole.

Conclusioni

Il RedMagic 10 Air si distingue come uno dei più potenti e leggeri smartphone da gaming attualmente disponibili. Con un processore di ultima generazione, un sistema di raffreddamento attivo, display AMOLED a 120 Hz e una batteria ad alta capacità, rappresenta una soluzione completa per chi cerca prestazioni elevate e portabilità. L’aggiunta di trigger tattili, audio stereo e ampie opzioni di personalizzazione del software lo rendono ideale per i giocatori più esigenti.

Pur restando fedele alla filosofia RedMagic, che punta tutto sull’esperienza gaming senza compromessi, il 10 Air riesce a combinare design sottile, raffinatezza costruttiva e una dotazione tecnica da vero top di gamma, collocandosi come riferimento nella fascia alta del settore smartphone per giocatori. Quanto costa? Si parte da 449,00€ e lo si può comprare sia da AliExpress che da Amazon.