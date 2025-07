L’app più utile di MacOS approda finalmente anche su Windows

Dopo un lunghissimo periodo di attesa, una delle applicazioni di utilità più famose presenti sul macOS arriva finalmente anche su Windows, stiamo parlando di Raycast, un’applicazione che si è saputa conquistare un ampio pubblico, soprattutto per quanto riguarda gli utenti più avanzati, la piattaforma rappresenta infatti uno strumento davvero ambito all’interno del mondo della produttività dal momento che è capaci di velocizzare qualsiasi operazione con una semplice scorciatoia da tastiera.

Arriva su Windows

Chiariamo brevemente cosa possiamo fare tramite questa applicazione, quest’ultima è progettata per semplificare e velocizzare le operazioni quotidiane al computer, funziona come un launcher intelligente e si attiva tramite una semplice combinazione di tasti premuti contemporaneamente, queste combinazioni consentono di eseguire i comandi, cercare file, gestire app è molto altro senza mai staccare le mani dalla tastiera, ciò ha permesso all’applicazione di guadagnarci un seguito di affezionati davvero molto ampio grazie soprattutto ad un’interfaccia pulita e facile da utilizzare e soprattutto aperta alle estensioni di terze parti, tramite plugin infatti si può fare praticamente qualunque cosa: creare dei promemoria, sfogliare un’agenda, interagire con varie piattaforme esterne come Google calendar, GitaHub e molte altre ancora.

Dopo tantissimi anni come esclusiva sul macOS, l’applicazione arriva finalmente anche su Windows e per ora si tratta solamente di una versione beta, non tutto infatti è disponibile al suo posto, sono disponibili le estensioni di terze parti ma mancano ancora delle funzionalità Pro tra le quali spicca l’assenza della sincronizzazione cloud, la presenza di prestazioni altalenanti abbinata tra l’altro alla presenza di alcune estensioni non compatibili.

Effettivamente la versione pro che costa otto dollari al mese al momento non ha senso di esistere per gli utenti Windows dal momento che tali funzionalità sono totalmente assenti, la stessa società ha affermato che queste arriveranno in futuro probabilmente quando la versione stabile arriverà per tutti.