Amazon da sogno con lo sconto folle su Apple iPhone 16 Pro: non è mai costato così poco

Spendere così poco con l’acquisto di uno smartphone tanto qualitativo, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani sul bellissimo Apple iPhone 16 Pro, avendo comunque la certezza di raggiungere un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. La spesa su Amazon raggiunge un livello mai visto prima d’ora, in questo modo tutti riescono ad accedervi spendendo decisamente meno del solito.

Il prodotto rientra perfettamente nella fascia più alta della telefonia mobile, rappresentando a tutti gli effetti la migliore soluzione su cui fare affidamento nel caso in cui si volesse un top di gamma, ed allo stesso tempo si fosse interessati ad un prodotto non particolarmente grande ed ingombrante. Sono proprio le dimensioni uno dei suoi punti di forza, raggiungono per la precisione 199 grammi di peso, passando poi per 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri di spessore, ricordando che comunque parliamo di un device completamente resistente all’acqua (che può quindi essere utilizzato senza problemi anche a bordo piscina).

Apple iPhone 16 Pro costa davvero pochissimo oggi su Amazon

La spesa per l’acquisto di Apple iPhone 16 Pro è decisamente più unica che rara oggi su Amazon, in questi giorni l’utente medio si ritrova a poter spendere solamente 969 euro per l’ordine, con consegna garantita entro pochi giorni presso il proprio domicilio, al posto di un listino iniziale di 1239 euro. Premete qui per l’acquisto.

E’ uno smartphone top di gamma a tutti gli effetti, come tale focalizza molto la propria attenzione sul comparto fotografico, capace quindi di realizzare ottimi scatti sfruttando il trittico di fotocamere posteriori: 48 + 12 + 48 megapixel, e raggiungendo una risoluzione di 8000 x 6000 pixel, ma senza dimenticarsi di un angolo di visuale molto ampio di 120 gradi e della possibilità di registrare video in 4K senza alcun problema.