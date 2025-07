WhatsApp: la banda YouTube che vi frega i soldi torna a colpire

Al giorno d’oggi, utilizzare WhatsApp per ognuno di noi è diventato a dir poco indispensabile, ogni utente infatti utilizza la nota piattaforma di messaggistica per restare connesso con i propri affetti costantemente, l’applicazione è diventata davvero popolarissima all’interno della community al punto che nelle ultime decennio ha raggiunto un quantitativo di account davvero esorbitante, tutto ciò nonostante si tratti di un traguardo davvero incredibile nasconde anche un lato oscuro.

Da diverso tempo, purtroppo, WhatsApp viene utilizzato dai truffatori per ingannare le vittime e colpirle tramite truffe online davvero molto ingegnose, truffatori hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp dal momento che quest’ultimo gli consente di colpire molte più persone rispetto ai classici metodi che conosciamo, l’obiettivo rimane sempre quello di riuscire ad appropriarsi dei soldi delle vittime tramite inganni davvero molto efficaci.

Una nuova truffa

Il fenomeno è arrivato anche qui in Italia e si tratta di una nuova truffa che colpisce in modo davvero subdolo, i truffatori si presentano alla vittima tramite un messaggio all’interno del quale si spacciano come collaboratori YouTube, invitano la vittima a compiere determinate attività molto semplici, come mettere like ad alcuni video oppure scrivere dei commenti in cambio di una retribuzione immediata di qualche euro, questi soldi verranno veramente inviati alla vittima in modo da conquistare la sua fiducia per poi proporre a quest’ultima di guadagnare molto di più, verrà infatti chiesto di effettuare un bonifico in favore dei truffatori che verrà poi moltiplicato, ovviamente si tratta di una falsa promessa dal momento che è una volta inviati, quei soldi spariranno completamente nel nulla.

Se anche voi doveste ricevere questo tipo di messaggio o essere contattati nello stesso modo, le cose migliori che potete fare per proteggervi è molto semplice, non rispondete e bloccati immediatamente l’utente WhatsApp che ha cercato di contattarvi, in questo modo sicuramente non correte il pericolo di cadere nel tranello.