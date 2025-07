Iliad sconta i prezzi del nuovo iPhone 16e

L’operatore telefonico Iliad mette a disposizione degli utenti un vasto catalogo di smartphone acquistabili in comode rate mensili. Tra questi, c’è anche il nuovo device di punta del colosso americano Apple, ovvero il nuovo iPhone 16e. Quest’ultimo è stato aggiunto al catalogo dell’operatore al momento del suo debutto. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha scontato i suoi prezzi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad sconta i prezzi del nuovo device iPhone 16e, ecco tutti i dettagli

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Iliad ha scontato i prezzi del nuovo smartphone di punta di casa Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo iPhone 16e, il quale è entrato nel catalogo dell’operatore dal momento del suo debutto. Anche adesso gli utenti potranno decidere di acquistare lo smartphone in un’unica soluzione oppure in comode rate mensili tramite finanziamento con Findomestic.

Lo smartphone è poi sempre disponibile all’acquisto in diversi tagli di memoria. Il modello base, ad esempio, è quello con 128 GB di storage interno. In questo caso, gli utenti lo potranno acquistare in un’unica soluzione ad un prezzo scontato pari a 677 euro. In alternativa, sarà possibile acquistare lo smartphone in 12 oppure 24 rate mensili. Nel primo caso, si dovrà sostenere una spesa pari a 56,41 euro al mese, mentre nel secondo caso si dovrà sostenere una spesa pari a 28,20 euro al mese.

Per chi necessita di più memoria, il nuovo iPhone 16e è anche disponibile all’acquisto in altre versioni con tagli di memoria pari rispettivamente a 256 GB e 512 GB. In quest’ultimo caso , ad esempio, gli utenti potranno acquistarlo in un’unica soluzione ad un prezzo di 1109 euro. In alternativa, anche questa versione si potrà acquistare in 12 oppure in 24 rate mensili. Nel primo caso il costo sarà pari a 88,08 euro al mese mentre nel secondo caso il costo sarà pari a 44,04 euro al mese.