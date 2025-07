AliExpress lancia lo sconto dell’anno: notebook Windows a soli 149 euro

AliExpress raccoglie le migliori offerte del momento e decide di metterle a piena disposizione di tutti i consumatori in Italia, oggi è il turno di una promozione davvero più unica che rara, capace di abbassare di molto il livello di spesa, offrendosi come più valida alternativa ai tanti prodotti che trovate in commercio. Solamente per pochi giorni vi attende lo sconto applicato direttamente sul notebook Bmax, precisamente il modello S14 Pro, che viene a costare ben il 71% in meno del listino iniziale.

Il prodotto offre un display da 14 pollici di diagonale, con risoluzione 1920 x 1080 pixel, un quantitativo di pixel più che sufficiente per raggiungere dettagli elevati, ed anche una buonissima capacità di riproduzione, grazie alla presenza di colori precisi ed affidabili. Il consumatore che si avvicina ad un device di questo tipo deve comunque sapere che il processore non offre una qualità generalmente elevata, si tratta di un Intel N5000 abbastanza classico, che viene affiancato dalla presenza anche di 8GB di RAM e di 256GB di memoria interna su SSD.

Le sue dimensioni ridotte ne facilitano indiscutibilmente l’utilizzo in mobilità, raggiungendo per la precisione 322,4 x 209 x 18,5 millimetri di spessore, ed un peso che non va oltre i 2kg. Ciò che ci fa capire la presenza di un modello relativamente economico, sono in primis le DDR4 come memoria RAM, ma anche la frequenza di clock che non va oltre i 2.7GHz.

AliExpress: e lo sconto imperdibile del notebook

Il plus di acquistare un prodotto di questo tipo è chiaramente rappresentato da un rapporto qualità/prezzo pressoché unico nel proprio genere: nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere solamente 149,26 euro per il suo acquisto, partendo comunque da un listino iniziale di 515,57 euro, così da godere di una riduzione effettiva del 71%, riuscendo infine a spendere decisamente poco, e godendo nel contempo di prestazioni più che bilanciate per la tipologia di prodotto.