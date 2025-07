Gmail, Google migliora l’app per Android: nelle notifiche arriva il “Segna come letto”

Tra le tante funzioni avanzate che Google sta integrando in Gmail, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, arriva anche una novità molto più semplice, ma estremamente pratica. Alcuni utenti Android hanno iniziato a notare l’opzione “Segna come letto” direttamente nella tendina delle notifiche, senza dover aprire l’app.

La funzione è comparsa nella versione 2025.06.15 di Gmail, anche se, al momento, si tratta di un rollout selettivo. Alcuni la vedono attiva solo su uno degli account configurati, altri ancora non la visualizzano affatto, segno che Google sta conducendo test limitati, probabilmente lato server, prima di procedere con una distribuzione più ampia. Potrebbe sembrare quindi un aggiornamento di poco conto ma spesso le persone potrebbero ritrovarsi ad utilizzare questa funzionalità che contribuisce a tenere la mail pulita e in ordine.

Un gesto in meno per ogni email non urgente su Gmail per Android

L’opzione permette di archiviare visivamente una notifica, marcando l’email come già letta senza doverla aprire. È un’aggiunta utile soprattutto considerando che, secondo dati interni condivisi da Google, oltre il 60% dei messaggi ricevuti non richiede una lettura immediata dopo la visualizzazione dell’anteprima. In molti casi, basta uno sguardo rapido per capire che si tratta di comunicazioni non prioritarie.

Poter intervenire subito dalla notifica consente quindi di alleggerire il carico di lavoro sull’app, evitando aperture superflue e migliorando il flusso di gestione quotidiana delle email. Non si tratta di una rivoluzione, ma di una ottimizzazione intelligente di un gesto ormai automatico per milioni di utenti.

Disponibilità e prospettive per gli utenti

Anche se la nuova funzione non è ancora disponibile su larga scala, è plausibile che Google la estenda a tutti gli account nei prossimi aggiornamenti. In attesa di conferme ufficiali, resta chiaro che l’intenzione è quella di semplificare l’esperienza utente, puntando su interventi concreti che alleggeriscano la gestione del tempo davanti allo smartphone.