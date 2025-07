Offerte di FUOCO: Unieuro lancia il meglio tech ma solo online

Unieuro lancia una raffica di super sconti solo online. E voi, cosa fate? Ignorate tutto e tornate a guardare il ventilatore che non avete ancora comprato? O seguite il richiamo della tecnologia a prezzo abbordabile? Sì, perché stavolta il web è davvero il vostro campo di battaglia preferito. Fino al 6 luglio, Unieuro mette a disposizione device che fanno gola. È il momento in cui il click vale più di mille parole!

Volete magari qualche consiglio in più? Seguite Tecnofferte [iscrivetevi qui] e Codiciscontotech [cliccate qui] su Telegram. Sono i radar perfetti per captare in anticipo ogni promo super, dalle fulminee Amazon ai tagli pazzi di prezzo su tutto il tech. Fidatevi, una notifica può cambiare la vostra giornata.

Offerte Unieuro per chi si muove con intelligenza

Partiamo da chi cerca la potenza nel taschino: lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, solo online solo da Unieuro a € 329,90, è una macchina da guerra con 8 GB di RAM, 256 GB di spazio e un’autonomia da vero maratoneta. Ma se volete qualcosa di funzionale e super conveniente, il Samsung Galaxy A16 da Unieuro a € 129,99 è perfetto per restare sempre connessi senza svuotare il portafoglio. E a proposito di budget intelligenti: la Epson Expression Home XP-2200, stampante multifunzione compatta con Wi-Fi Direct, scanner e tre mesi di inchiostro inclusi, è vostra per appena € 53,99. Ottima per casa o studio.

In cucina? La lavastoviglie da incasso Bosch Serie 2 SMV2HVX02E, classe energetica D, vi aspetta da Unieuro a € 399,90 per trasformare le cene estive in relax totale. E con la lavatrice Indesit IM 760 MY TIME IT a € 279,00, dire addio al bucato che si accumula sarà facile come un tuffo in piscina. Serve un nuovo frigorifero? Il Electroline DDHE28NSM1XE0 inox da Unieuro a € 229,90 è elegante e spazioso. Per gli amanti del digital drawing, la Apple Pencil (USB-C) è pronta a seguirvi ovunque a € 89,00. Infine, per i gamer, il monitor LG UltraGear 24GS60F da 24’’ a 180Hz, solo online da Unieuro a € 119,99, è un portale verso nuovi mondi. E se vi serve un secondo smartphone? C’è il TIM Samsung A05S 128GB Silver a € 119,00. Correte, il tempo stringe!