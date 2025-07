iPhone pieghevole già funzionante: sarà pronto per il 2026

Il primo iPhone pieghevole starebbe entrando nella fase più interessante del suo sviluppo. Secondo quanto emerso, Apple avrebbe dato il via alla cosiddetta fase P1 a giugno: si tratta del momento in cui l’azienda passa dai modelli non funzionanti – usati solo per valutazioni estetiche – a prototipi effettivamente operativi, utili per testare le componenti reali.

Superata questa fase, ne seguiranno altre due (P2 e P3), che porteranno infine all’EVT, ovvero il primo test completo per validare l’intero progetto sul piano produttivo. Se i tempi saranno rispettati, Apple potrebbe concludere le verifiche entro fine 2025 e puntare a un lancio del dispositivo nella seconda metà del 2026.

Design e caratteristiche ancora in evoluzione ma l’iPhone pieghevole si avvicina

Come spesso accade per i prodotti Apple in fase iniziale, le specifiche tecniche non sono definitive. Alcune indiscrezioni parlano però di uno chassis in titanio, un display da circa 7,6 pollici e una doppia fotocamera posteriore da 48 megapixel. Non ci sono conferme, ma il design dovrebbe trarre ispirazione dalla linea iPhone 17 Air, che potrebbe anticipare alcune soluzioni pensate proprio per il pieghevole.

L’obiettivo è chiaro: non arrivare per primi, ma proporre una soluzione più curata rispetto a quelle già in commercio. Per lo schermo pieghevole, Apple si starebbe affidando a Samsung, chiedendo però modifiche rispetto ai pannelli oggi usati nei Galaxy Z Fold.

Il posizionamento sul mercato, se confermato, sarà quello dei dispositivi di fascia alta. Il futuro iPhone pieghevole si proporrà come una scelta alternativa per chi desidera un grande schermo in un formato compatto, con tutta l’affidabilità dell’ecosistema iOS.

Il progetto, al momento, resta avvolto da una certa riservatezza. Tuttavia, il passaggio a un prototipo funzionante indica che Apple sta accelerando, con l’obiettivo di arrivare pronta all’appuntamento del 2026. Probabilmente si tratterà di una nuova era del mondo iPhone, attesa tantissimo da coloro che hanno ammirato già da diversi anni i pieghevoli di altri brand.