Euronics: una PROMO SPECIALE con un REGALO strepitoso incluso

Stavolta è Euronics a regalarvi una di quelle promozioni che sembrano uscite da un sogno: due frigoriferi Samsung al centro di un’offerta imperdibile, la consegna gratuita e in regalo uno smartphone Galaxy A36 5G dal valore di 399,90 €. Sì, avete letto bene: un telefono nuovo di zecca incluso, senza spendere un euro in più. Fate attenzione, però, perché offerte così non durano a lungo e finiscono in fretta. Non si tratta di una semplice promo, ma di una vera corsa nella convenienza!

E se vi piacciono le offerte, non fermatevi qui. Per non perdervi le promo più folli su Amazon, ecco due canali segreti ma ormai virali: Tecnofferte [link qui] e Codiciscontotech [link ora qui], veri radar del risparmio. Uno vi spara le offerte al volo, l’altro scova codici nascosti che fanno scendere i prezzi fino all’assurdo. Iscrivetevi e preparatevi a godervi ogni promo.

Tecnologia in cucina e uno smartphone in tasca con Euronics

Siete pronti a scoprire i protagonisti? Partiamo dal primo. Il Samsung BRB70F26CES0EF, classe energetica E, con 267 litri di capacità e finitura bianca, è il frigorifero ideale per chi cerca una soluzione compatta ma spaziosa. È elegante, discreto e pensato per chi vuole unire design e funzionalità. E il prezzo da Euronics ? Solo 799 €, con consegna gratuita e lo smartphone Galaxy A36 5G incluso.

Ma se volete qualcosa in più in termini di classe energetica e tecnologia, allora guardate il Samsung BRB80F26BCS0EF. Con 264 litri, classe C, e linee pulite in stile minimal, è perfetto per chi non si accontenta. Il suo prezzo da Euronics è di 1099 €, ma tenete a mente: inclusi ci sono la spedizione gratuita e un Galaxy A36 5G in omaggio. Scegliere tra i due è difficile, ma qualunque sia la vostra preferenza, uscirete con un frigorifero nuovo e uno smartphone da 399,90 € totalmente gratis. Una combo da capogiro. Non aspettate, entrate in negozio, scegliete il vostro Samsung e godetevi il regalo che vi sono Euronics.