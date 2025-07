Polestar 7 in Europa: accordo con Volvo per la sede in Slovacchia

Polestar continua a rafforzare la sua presenza nel mondo e lo fa con una mossa decisiva. Il prossimo SUV compatto 100% elettrico, Polestar 7, sarà prodotto in Europa, nello stabilimento Volvo di Košice, in Slovacchia. Il nuovo modello è atteso nel 2028 e rappresenta una tappa fondamentale per l’espansione del brand svedese nel segmento dei veicoli elettrici premium.

La decisione è frutto di un accordo strategico tra Polestar e Volvo, che prevede la condivisione di piattaforme tecnologiche del gruppo Geely, a cui entrambe le aziende appartengono. Questo permetterà di integrare tecnologie avanzate, come batterie cell-to-body di nuova generazione, motori elettrici sviluppati internamente e soluzioni ingegneristiche pensate per aumentare autonomia, prestazioni e sostenibilità. Ma non sarà un semplice “copia e incolla”. Infatti, Polestar apporterà personalizzazioni specifiche per mantenere l’identità del marchio, basata su un design minimalista, la giusta sportività e una guida dinamica. Si punta a offrire un SUV compatto che non solo sia efficiente ma anche emozionante da guidare.

La produzione del SUV elettrico Polestar 7 inizierà a Košice, con Volvo, l’obiettivo è diffondersi in Europa per rafforzare la sua presenza e sostenibilità

Con la scelta della Slovacchia, Polestar rafforza anche la sua impronta industriale in Europa, affiancando alla produzione già attiva in Asia e Nord America un polo strategico nel cuore del nostro continente. La fabbrica di Košice, la cui costruzione è partita nel 2023, è logisticamente ben collegata ai principali mercati europei e può contare su una rete solida di fornitori locali.

Secondo Michael Lohscheller, CEO di Polestar, questa collaborazione con Volvo rappresenta una grande opportunità per accedere alle migliori tecnologie in modo efficiente e rafforzare il presidio europeo del marchio. Håkan Samuelsson, presidente di Volvo, sottolinea invece la volontà comune di ottimizzare sinergie senza compromettere le rispettive identità delle due aziende. Con la Polestar 7, il marchio svedese promette un nuovo punto di riferimento tra i SUV compatti elettrici. Il 2028 può sembrare lontano, ma la strada per un’elettrificazione concreta e di qualità passa da scelte lungimiranti come questa.