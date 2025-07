Amazon folle con lo Xiaomi Redmi Watch 5 Active: solo oggi sconto del 15%

Un display LCD da 2″ contraddistingue subito questo smartwatch realizzato dal noto marchio Xiaomi. Nello specifico, il Redmi Watch 5 Active al giorno d’oggi rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato. Oltre a essere presente un display LCD di grandi dimensioni, questo smartwatch è tra i preferiti dagli utenti grazie all’elegante design a schermo quadrato.

Tutti i dettagli del display, infatti, vengono ottimizzati dalla progettazione con rapporto tra schermo e corpo superiore al 70%. Caratteristica che rende molto più visibile tutti i contenuti evitando si sforzare la vista.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active a prezzo incredibile

Da tempo volete acquistare uno smartwatch con ottime caratteristiche tecniche ma non siete mai riusciti a trovare un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi Amazon mette a vostra disposizione un’occasione incredibilmente vantaggiosa scontando il prezzo di listino.

Il display LCD di grandi dimensioni, con un elegante design a schermo quadrato, non sono le uniche caratteristiche che rendono speciale questo smartwatch. Il costruttore, infatti, ha pensato di progettare questo device tenendo in considerazione tutte le esigenze degli utenti. Di conseguenza, la progettazione ha visto l’implementazione di una batteria da 470 mAh con una durata di 18 giorni. Oltre a ciò, questo smartwatch può essere indossato in qualunque circostanza.

Siete pronti per poter godere di questo dispositivo durante l’uso quotidiano e senza preoccupazioni in caso di pioggia o acqua? Presente infatti la resistenza all’acqua a 5 ATM che consente di dire addio a danneggiamenti. Per offrire il meglio dell’esperienza d’uso, questo smartwatch Xiaomi si occupa anche del monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e dello stress per tutto il giorno.

Infine, grazie alla funzione di chiamata Bluetooth, alla cancellazione del rumore a doppio microfono e alla ricezione audio direzionale da 80 cm, garantisce un supporto ad ampio raggio di chiamata con una copertura adeguata al fine di avere una comunicazione chiara e flessibile. Con lo sconto Amazon oggi questo Xiaomi Redmi Watch 5 Active costa solamente 29,57 euro grazie a uno sconto del 15%.