WhatsApp, scopri ora 3 funzioni segrete: sono gratis e legali al 100%

Le funzionalità che hanno reso WhatsApp l’applicazione che è oggi, ovvero una piattaforma fondamentale per comunicazioni di ogni genere a partire dalla quotidianità fino al mondo del lavoro, sono certamente sotto gli occhi di tutti. Quelle che forse qualcuno non vede però potrebbero essere ancora più interessanti, anche se per utilizzarle servirebbe avere accesso ad alcune applicazioni di terze parti ormai diventate famose.

WhatsApp: ecco la nuova moda, ci sono delle applicazioni di terze parti che garantiscono funzionalità alternative

È successo già tante altre volte di ritrovarsi ad avere a disposizione delle funzionalità legate a WhatsApp ma grazie a piattaforme di terze parti. Oggi siamo qui per descriverne due molto interessanti che anche coloro che risultano più restii potrebbero prendere in esame. Secondo le ultime indiscrezioni, sono sempre di più gli utenti che stanno cominciando ad utilizzare le applicazioni esterne chiamate WAMR e Unseen.

La prima è davvero eccezionale soprattutto da quando WhatsApp ha introdotto la possibilità di eliminare i messaggi non permettendo al destinatario di leggere ciò che c’è in chat. WAMR consente infatti agli utenti di recuperare ogni messaggio eliminato senza problemi, ripristinando quindi ogni contenuto che viene eliminato di proposito da uno degli interlocutori della chat individuale o del gruppo. L’applicazione è gratuita ma c’è un dettaglio da ricordare: non funziona se installata dopo l’eliminazione del messaggio che si intende recuperare. È necessario infatti aver installato WAMR prima che quel testo venga cancellato. Tutto funziona infatti con la memorizzazione delle notifiche e del relativo contenuto.

L’altra applicazione è molto utile che tanti potrebbero amare si chiama invece Unseen, soluzione di cui si è già discusso in passato. Se usare WhatsApp significa lasciare tracce del proprio ultimo accesso o semplicemente risultare online, con questa piattaforma esterna si potrà avere il controllo di tutti i messaggi in arrivo leggendoli tutti ma senza figurare mai online. È in questo modo quindi che si risulterà praticamente invisibili in ogni momento. Ovviamente non c’è la possibilità di rispondere, in quanto per farlo sarà necessario aprire per forza di cose la chat di WhatsApp.