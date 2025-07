Sconti Stellari: corri da Euronics prima che sparisca tutto

Luglio entra in scena con un caldo che scioglie anche i pensieri, ma Euronics arriva con sconti talmente incredibili che ti rimettono subito in piedi. Basta poco per capire che questa non è una semplice promo, è una chiamata all’azione. Chi resta indietro perde davvero l’occasione di cambiare tutto con un colpo solo grazie ai suoi costi mini. Euronics ci mette davanti il meglio e lo fa alla grande. Il tempo, come si dice di solito, è tiranno ed oggi 3 luglio è proprio giorno di scadenza. Questi sconti vivono il momento, poi spariscono come sogni al risveglio.

Euronics: tecnologia da sogno, ma solo fino ad oggi 3 luglio

L’Hisense Smart TV Q-LED 85”si impone nella stanza come una presenza viva e su Euronics la trovi a 899 euro, un prezzo che ti lascia a bocca aperta. Non serve uno stadio per godersi un grande spettacolo! C’è anche la Samsung LED UHD 4K 65” (UE65DU7170UXZT) che scende in campo a 549 euro e regala definizione tagliente, colori vividi e un impatto visivo da togliere il fiato. Se cerchi qualcosa di più agile ma altrettanto efficace, la Hisense Q-LED 4K 43” (43E79NQ) è perfetta: solo 299 euro per una visione brillante, perfetta per camere, cucine o spazi creativi. Euronics, ancora una volta, colpisce nel segno. Per gli amanti della potenza tascabile, Samsung Galaxy S24 256GB, in Onyx Black o Marble Gray, è tuo a 599 euro: veloce, elegante, deciso. Il telefono che non chiede permesso, si impone. Serve leggerezza per lo studio o il relax? Euronics non si tira indietro con il Lenovo TAB M11 TB330FU, a 159 euro, è sottile, reattivo, e perfetto per l’estate. Infine la tv LG OLED UHD 4K 55” Serie B4 brilla con il suo design quasi alieno e un nero profondo che rapisce. Euronics te la mette tra le mani a 849 euro, ma solo oggi.