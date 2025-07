Apple iPad Air con M2 è in forte sconto su Amazon: -110 euro solo oggi

Splendida offerta per tutti coloro che vogliono riuscire a mettere le mani su Apple iPad Air di nuova generazione, parliamo appunto del modello che prevede processore Apple M2, una soluzione davvero invitante sia in termini di prestazioni che di specifiche tecniche in generale. Il prodotto, da poco commercializzato sul territorio nazionale, offre l’accesso al mondo dell’azienda di Cupertino, oggi con uno sconto importante sul suo listino su Amazon.

Le sue dimensioni, ricordando che comunque parliamo della variante da 13 pollici di diagonale, corrispondono esattamente a 280,6 x 214,9 x 6,1 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 616 grammi (essendo questo in oggetto solo WiFi, e non WiFi + Cellular). Il display rappresenta sicuramente il punto forte del terminale, essendo un Liquid Retina con tecnologia IPS da 13 pollici, capace di raggiungere una risoluzione di 2732 x 2048 pixel e 264 ppi. Il rivestimento oleorepellente a prova di impronte è pressoché perfetto, mentre il rivestimento antiriflesso ne permette l’utilizzo praticamente ovunque, anche grazie alla luminosità massima di 600 nit.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis che vi attendono in esclusiva assoluta sul canale Telegram dedicato, disponibile qui.

Apple iPad Air: la promozione Amazon è da pazzi

Occasione da non perdere assolutamente di vista oggi per l’acquisto di uno dei migliori tablet in circolazione, il consumatore si ritrova a poter spendere per il suo acquisto, ricordiamo nella variante da 128GB di memoria interna solo WiFi (compatibile comunque con WiFi 6E), circa 799 euro, con una riduzione di 110 euro rispetto al suo listino iniziale di 909 euro. L’ordine è da effettuare premendo qui.

Nella parte posteriore del terminale si può trovare un singolo sensore fotografico: da 12 megapixel, grandangolo con apertura F1.8 e zoom digitale 5X. La sua qualità è generalmente buona, permette di raggiungere una risoluzione di scatto di 63MP con panorama, il rivestimento dell’obiettivo è in cristallo di zaffiro.