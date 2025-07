iPhone pieghevole dovrebbe essere pronto: test sul prototipo

Un dispositivo che sta facendo parlare molto di sé e non è nemmeno arrivato sul mercato sicuramente è il primo iPhone pieghevole che molto probabilmente arriverà nel corso del 2026, tantissimi utenti sono curiosi di vedere cosa riuscirà a fare Apple che ha intenzione di cimentarsi in questo ramo del mercato relativamente nuovo ma che vanta già numerosi modelli di livello decisamente assoluto, le voci di corridoio attorno ad iPhone pieghevole si stanno facendo sempre più insistenti dal momento che la società sta muovendo i primi passi i quali non stanno passando certamente inosservati.

Nuove indiscrezioni sul prototipo

Recenti voci di corridoio affermano che Apple a partire già dall’inizio di giugno sia passata alla fase di prototipazione 1, tale fase consiste in parole molto semplici nella creazione del primo modello veramente funzionante dello smartphone in questione, dunque la società ha fatto un passo in avanti, partendo dai classici prototipi privi di hardware, ovvero pezzi di plastica che simulano il dispositivo in questione, per arrivare ora al primo modello realmente funzionante, questa fase sarà seguita poi da altre due fasi in cui verranno eliminate le imperfezioni e limati alcuni dettagli tecnici.

Parte evidente che Apple si sta muovendo in modo veramente molto cauto, in tutta probabilità, sta assorbendo le informazioni utili dalle altre società che si sono già cimentate nella produzione di un dispositivo pieghevole, in modo da non ripetere i medesimi errori, sembra infatti che la società commissionerà i display a Samsung che saranno addirittura qualitativamente superiori dagli stessi utilizzati dall’azienda coreana per i propri dispositivi pieghevoli.

Per quanto riguarda iPhone pieghevole, si vocifera comunque la presenza di un corpo dello smartphone in titanio con un display aperto di 7,58 pollici e la presenza di un doppio modulo fotocamera installato sul lato posteriore del dispositivo.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per capire se la società rilascerà qualche piccolo indizio e soprattutto per farci un’idea in merito il prezzo di questo dispositivo che sicuramente non sarà accessibile a chiunque.