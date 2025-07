iPhone 17 Pro potrebbe avere il logo spostato

Continuano ormai ad arrivare senza sosta numerosi rumors e leaks riguardanti la prossima serie di smartphone di punta del colosso americano Apple. I protagonisti delle nuove indiscrezioni sono i prossimi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. A rivelare queste nuove informazioni è stato un leaker piuttosto noto del settore, ovvero il leaker Majin Bu. Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, i prossimi modelli in questione potrebbe avere sul retro il logo dell’azienda leggermente spostato.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max potrebbero avere il logo di Apple più in basso

Sappiamo già da diverso tempo che i prossimi smartphone di punta del produttore tech Apple saranno caratterizzati da diversi cambiamenti estetici. Uno di questi sappiamo già che riguarderà il modulo fotografico. Quest’ultimo sarà infatti piuttosto simile a quello proposto sugli ultimi Google Pixel, ovvero con una barra orizzontale con al suo interno collocati i vari sensori fotografici.

A quanto pare, però, le novità estetiche non si limiteranno a questo. Come già detto, infatti, sui prossimi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max potrebbe esserci un altro dettaglio estetico differente. Secondo quanto rivelato dal noto leaker del settore Majin Bu, infatti, questi modelli potrebbero avere sul retro il logo di Apple leggermente spostato. Quest’ultimo sembra che sarà infatti collocato sempre al centro della backcover ma leggermente più in basso. Assieme allo spostamento del logo, sarebbe stato posizionato diversamente anche il MagSafe.

Ovviamente come sempre per il momento si tratta esclusivamente di rumors e leaks. Tuttavia, è bene sottolineare che Majin Bu è un leaker molto noto nel settore, soprattutto per quanto riguarda le anticipazioni dei modelli di casa Apple. Anche in passato, infatti, il leaker ha azzeccato quasi sempre le sue previsioni. Dovremo però attendere per scoprire se il leaker ha indovinato anche questa volta le nuove informazioni sui prossimi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.