Commodore rinasce dalle ceneri: utente rilancia il marchio

Tutti gli amanti dell’informatica sicuramente avranno sentito parlare della nota leggenda conosciuta anche come Commodore, il pc avviabile tramite il classico floppy disk ha fatto la vera storia del mondo dell’informatica e ovviamente ha dovuto lasciare il passo all’innovazione nel corso degli anni, una fine tutto sommato normale ma allo stesso tempo in gloriosa per un prodotto che ha rappresentato una vera e propria pietra miliare, a quanto pare presto qualcosa cambierà, un noto utente dal nome Cristian Simpson ha deciso di restituire la giusta gloria a un prodotto famoso come questo.

Rinascita

L’uomo ha infatti deciso di acquistare il marchio per restituirgli ciò che merita, non parliamo soltanto di un normale accordo di licenza bensì di un vero e proprio acquisto di tutte le quote e di tutte le azioni internazionali della società che furono liquidate quando il marchio decisione di chiudere, l’utente ha infatti intenzione di rigenerare completamente il brand adattandolo con hardware moderno e al passo coi tempi sia in termini di prestazioni che in termini di concettualità.

Come se non bastasse l’uomo anche deciso di avviare dei progetti di tutela per tutti gli amatoriali che avevano deciso di dedicarsi al noto prodotto con progetti indipendenti e personali in modo da non disperdere la fantasia progettuale che a legge attorno questa tipologia di dispositivo, a rendere possibile tutto ciò è stato l’aiuto di alcuni finanziatori esterni che l’uomo non ha voluto specificare, ma che in base alla descrizione hanno consentito una spesa che si aggirerebbe tra 1 e 3 milioni di dollari, corrispondenti a circa 850.000 e 2,55 milioni di euro.

Si tratta dunque di un passo decisamente importante che riguarda un prodotto che ha assegnato alla storia di questo ramo del mercato che coinvolge sia gli appassionati della tecnologia sia gli appassionati dei videogiochi, non rimane dunque che attendere per capire quale sarà l’esito di questa iniziativa.