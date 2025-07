Agcom, nuova stretta sulle chiamate da parte dei call center

A partire dal 19 agosto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) si prepara a cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti vengono contattati dai call center. Le chiamate moleste sono destinate ad essere limitate in maniera attiva grazie all’introduzione di controlli sempre più stringenti.

Milioni di utenti ricevono decine di chiamate spam al giorno, rendendo il fenomeno del telemarketing aggressivo particolarmente problematico. Per riuscire in questa improntate impresa, l’Agcom attiverà due sistemi pensati appositamente e in grado di difendere i consumatori.

Stando a quanto indicato da il Sole 24 Ore, il primo passo del progetto è fissato per il 19 agosto. In questa data avverrà l’attivazione di “filtri di rete” di nuova concezione che serviranno a bloccare le chiamate provenienti dall’estero che visualizzano finti numeri fissi. A partire dal 19 novembre, invece, verranno attivati i filtri per le chiamate internazionali che presentano finti numeri di telefono mobile.

Le chiamate internazionali provenienti dai call center dovranno superare nuovi filtri digitali che le limiteranno attivamente

Fino ad ora, i clienti sono stati sommersi da chiamate in quanto l’operatore telefonico italiano era obbligato a veicolare le chiamate considerando che non era possibile verificare l’autenticità del chiamante. Il garante ha dovuto sviluppare una tecnologia apposita che permettesse di verificare in tempo reale l’autenticità del numero di origine.

I maggiori poteri forniti all’Agcom hanno consentito di poter eseguire maggiori controlli e verifiche, supportando attivamente i consumatori. Il vantaggio si avrà soprattutto per quanto riguarda i numeri mobile, più difficili da monitorare. Infatti, un numero italiano mobile italiano potrebbe trovarsi all’estero ed utilizzare il roaming per effettuare una chiamata verso l’Italia.

In questo caso, gli operatori internazionali che veicoleranno le chiamate, dovranno controllare l’esistenza del numero all’interno del database ministeriale italiano. Nel caso in cui il numero non dovesse comparire, verrà immediatamente bloccato evitando che l’utente riceva la chiamata di spam.