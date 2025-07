Fastweb rivoluziona il controllo dei consumi domestici

Fastweb Energia trasforma il monitoraggio dei consumi elettrici in uno strumento efficiente e di risparmio. Si chiama MonitorConsumi il nuovo servizio gratuito offerto ai clienti domestici dotati di contatori 2G. La funzione, completamente digitale, è accessibile dall’area riservata del sito Fastweb e non richiede installazioni o dispositivi aggiuntivi. Bastano 30 giorni dall’attivazione della fornitura per iniziare a monitorare in dettaglio i propri consumi elettrici mensili, giornalieri e per categoria d’uso.

Fastweb Energia: una proposta sostenibile e chiara per le famiglie

Il servizio offre un’analisi precisa che consente all’utente di capire esattamente dove e come viene utilizzata l’energia. L’interfaccia è stata progettata per essere estremamente intuitiva anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Essa mostra ogni cosa graficamente e suggerisce persino l’ adozione di comportamenti più sostenibili. Quindi non si parla solo di controllo, ma anche di educazione energetica. In base alle abitudini rilevate, MonitorConsumi fornisce consigli per ottimizzare l’uso degli elettrodomestici e ridurre gli sprechi.

L’iniziativa nasce da una crescente richiesta di trasparenza e consapevolezza da parte dei consumatori. L’obiettivo è proprio quello di cercare di mettere a disposizione dei clienti uno strumento concreto. Un mezzo facile e utile da usare per migliorare l’efficienza energetica domestica. Tale servizio rappresenta quindi un passo avanti concreto verso una gestione più attenta e consapevole dell’energia, offrendo benefici sia economici sia ambientali.

MonitorConsumi si integra perfettamente nell’offerta Fastweb Energia, che propone una tariffa a canone fisso basata su energia da fonti rinnovabili, certificata attraverso le Garanzie d’Origine del GSE. La proposta si articola in tre profili, in base al consumo annuo stimato, con un prezzo che parte da 50€ al mese per 1.500kWh. I clienti Fastweb e Vodafone, sia su fisso che su mobile, possono beneficiare di uno sconto sul canone. Insomma, la semplicità dell’offerta, unita alla trasparenza sui consumi garantita da MonitorConsumi, rafforza il posizionamento dell’ operatore come fornitore attento all’innovazione e alla sostenibilità.