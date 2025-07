Windows, nell’app Xbox presto arriveranno i giochi di Steam

Microsoft ha avviato una nuova fase del proprio progetto di integrazione multipiattaforma: i giochi acquistati su Steam saranno visibili all’interno dell’app Xbox per Windows. La novità è in fase di rilascio per gli utenti del programma Xbox Insider, ma nei prossimi mesi è prevista una diffusione più ampia, anche su dispositivi come i ROG Ally di ASUS.

Non si tratta di un’unificazione degli store, ma di un sistema che consente di aggregare le librerie di giochi da diversi servizi, un po’ come già avviene da tempo su GOG. Con l’aggiornamento, sarà possibile vedere direttamente dall’app Xbox i titoli posseduti su Steam, senza dover collegare manualmente gli account o effettuare login aggiuntivi. Il riconoscimento sarà automatico, anche se l’opzione potrà essere disattivata tramite le impostazioni.

Un passo verso l’universalità, tra PC, store e console

La direzione intrapresa da Microsoft è chiara: rendere Xbox una piattaforma trasversale, capace di funzionare come punto di riferimento su più hardware e con più store. Il progetto non è nuovo, ma oggi trova nuova linfa anche grazie alla diffusione di console portatili come Steam Deck, che ha contribuito ad accelerare l’evoluzione del mercato verso un’idea più flessibile di gaming su PC.

L’obiettivo non è quello di creare un ennesimo launcher, ma di proporre un’esperienza coerente e aggregata, senza sostituire i negozi esistenti. Microsoft ha dichiarato di voler includere in futuro anche altre piattaforme oltre a Steam e Battle.net.

È una scommessa ambiziosa. Tentativi simili in passato non hanno avuto grande successo: nemmeno CD Projekt con GOG è riuscita a imporsi come aggregatore universale. Microsoft, però, può contare su risorse ben superiori. Resta da vedere se questa volta il mercato sarà pronto a seguire. Potrebbe quindi essere questa una grande novità che aiuterebbe gli utenti amanti del gaming ad avere un rapporto migliore con il loro computer Windows.