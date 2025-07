CMF by Nothing Buds 2 a prezzo shock solo per oggi su Amazon

Musica sempre nelle vostre orecchie con questi auricolari CMF by Nothing Buds 2 offerti da Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Se volete avere a portata di mano un accessorio in grado di offrire il meglio durante l’esperienza d’uso, questa promozione non può essere ignorata.

Questi auricolari CMF Buds 2 sono dotati dell’effetto audio spaziale, garantito da un algoritmo basato su HRTF, che crea un’esperienza di ascolto di livello cinematografico. Guardare un film, giocare con un videogame o ascoltare una playlist diventa un’esperienza perfetta in cui si percepisce ogni dettaglio.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

CMF by Nothing Buds 2: oggi in offerta

Gli auricolari CMF Buds 2 sono dotati della cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 48 dB, ma non solo. Sono in grado di bloccare suoni indesiderati con una frequenza di 5200 Hz, mentre la tecnologia di adattamento all’ambiente funziona in tempo reale, regolando i livelli di riduzione del rumore in base all’ambiente in cui ci si trova.

Non a caso, questi auricolari sono stati progettati per offrire un suono eccezionale in ogni circostanza. L’obiettivo del costruttore, infatti, è stato quello di unire precisione e potenza. Di conseguenza, il driver da 11 mm garantisce bassi profondi e alti chiari, mentre la sintonizzazione assicura voci cristalline e una precisa separazione del suono.

Infine, per garantire agli utenti di effettuare chiamate di ottima qualità in ogni ambiente, gli auricolari CMF Buds 2 utilizzano un totale di ben sei microfoni HD con la tecnologia Clear Voice Technology 3.0 alimentata dall’AI che rende ogni chiamata chiara e naturale. Non manca inoltre la funzione Wind Noise Reduction 3.0 che garantisce conversazioni nitide e prive di interferenze indesiderate.

Approfittate subito della promozione disponibile su Amazon per acquistare questi auricolari a un prezzo incredibile grazie allo sconto del 10%. Costo finale di soli 44,95 euro.