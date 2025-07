Tesla Model S e Model X non più ordinabili in Europa: si attende restyling

A metà giugno è stato lanciato il restyling delle Tesla Model S e Model X, ma solo negli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sono stati meno profondi del previsto, soprattutto per chi si aspettava rivoluzioni estetiche o tecniche. I ritocchi principali hanno riguardato la Model S Plaid, che ora sfoggia un nuovo paraurti anteriore pensato per accentuare la sportività, soprattutto in vista di una clientela sempre più esigente.

Il nuovo frontale Tesla punta tutto su un look più affilato, più aggressivo, con linee tese e prese d’aria ridisegnate per rafforzare l’immagine di un’elettrica che vuole ancora far tremare le supercar. Le indiscrezioni parlavano da tempo di questo aggiornamento, ma pochi si aspettavano che fosse così contenuto, così flebile. Il restyling Tesla è stato dunque lanciato direttamente sul mercato americano, come da tradizione, lasciando il resto del mondo a interrogarsi su tempi e modalità della diffusione globale.

Configuratori europei chiusi, cresce l’attesa per i modelli Tesla

Visitando oggi i siti ufficiali europei di Tesla, si scopre un dettaglio significativo: non è più possibile configurare né Model S né Model X. I vecchi modelli, ormai fuori produzione a Fremont, sono spariti dalla vetrina online. Restano solo gli esemplari già in stock, proposti spesso con sconti per smaltire l’inventario prima dell’arrivo del nuovo ciclo. La decisione di chiudere i configuratori indica che l’aggiornamento potrebbe essere dietro l’angolo, eppure, non vi è un comunicato ufficiale, nessuna data, nessuna anticipazione. Niente è apparso sui portali europei di Tesla. Anche perché il mercato europeo, per quanto più piccolo rispetto a quello statunitense, resta sensibile quando si tratta di modelli d’alta gamma.

Ci si chiede quindi quanto ci vorrà prima che la nuova Tesla Model S e la nuova Model X possano essere ordinate anche nel nostro di continente. La logica direbbe “presto”, ma con Tesla non ci sono mai certezze. L’assenza di aggiornamenti sui siti ufficiali è un dettaglio che lascia intendere tempi tutt’altro che brevi. Perché attendere tanto se la produzione è già iniziata? Perché tante incognite? Le Tesla Model S e X vendono poco, certo, ma chi le sceglie, pretende pur sempre il meglio.