OnePlus Nord CE5: prestazioni da top di serie ad un prezzo super accessibile

Nel mondo degli smartphone di fascia media, OnePlus si prepara a lanciare il suo nuovo Nord CE5. Questo modello, disponibile dall’8 luglio, promette un deciso salto di qualità rispetto ai suoi predecessori, offrendo una combinazione di potenza, efficienza e intelligenza. Il cuore tecnologico del dispositivo è il MediaTek Dimensity 8350 Apex, un chipset avanzato costruito con processo produttivo a 4 nanometri. Sfruttando l’architettura Armv9, è dotato di una CPU octa-core che equilibra con precisione prestazioni elevate e consumi contenuti. Quattro core Cortex-A715 lavorano fino a 3,35GHz, garantendo fluidità anche durante il gaming o l’editing video.

OnePlus Nord CE5: autonomia duratura e nuove OnePlus-Buds 4

La componente grafica, affidata alla GPU Mali-G615 con sei core, migliora sensibilmente l’esperienza visiva, con un miglioramento delle prestazioni del 60% rispetto alla generazione precedente. Allo stesso tempo, i consumi sono ridotti del 55%, a vantaggio dell’autonomia generale. Con un punteggio AnTuTu che raggiunge quota 1,47 milioni, il Nord CE5 si posiziona ai vertici della sua fascia, sfiorando livelli da top di serie.

Ma non si tratta solo di potenza. OnePlus ha progettato il Nord CE5 anche per garantire un’autonomia più solida. La batteria da 5.200mAh permette infatti quasi due giorni di utilizzo con una sola carica. In caso di necessità, la tecnologia SUPERVOOC da 80W consente di raggiungere il 100% in appena 56 minuti. La gestione della batteria è ottimizzata dalla tecnologia proprietaria Battery Health Engine, che protegge la longevità del dispositivo limitando l’usura dei cicli di ricarica. La funzione Bypass Charging, poi, consente di alimentare lo smartphone direttamente dal caricabatterie durante l’uso intensivo, riducendo il calore e migliorando il comfort. Sul fronte fotografico, troviamo il sensore principale Sony da 50MP con stabilizzazione ottica. I video possono essere girati in 4K a 60fps con HDR attivo, offrendo risultati nitidi e fedeli. A completare l’ecosistema, debuttano anche le OnePlus Buds 4.

Questi nuovi auricolari true wireless garantiscono fino a 11 ore di riproduzione continua, estendibili a 45 ore tramite la custodia. La connessione è stabile grazie alla tecnologia Steady Connect, mentre la funzione AI Translation permette di tradurre le conversazioni in tempo reale. I controlli touch sugli steli rendono ogni operazione semplice e immediata, e la compatibilità con Google Fast Pair ne facilita l’integrazione con l’intero ecosistema Android.