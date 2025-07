Deep Research: lo strumento di ChatGPT che ottimizza la quotidianità

Avrete sicuramente utilizzato ChatGPT almeno una volta nella vostra vita. O, in alternativa, ne avrete sicuramente sentito parlare tantissime volte. Sono tantissimi infatti gli utenti che lo utilizzano giornalmente, sia per fare semplici ricerche che per portare a termine importanti progetti di lavoro in tempi del tutto brevi. Tra le tante funzionalità messe a disposizione da questo chatbot basato sull’intelligenza artificiale, ce n’è una particolarmente interessante.

Funzionalità offerta dall’implementazione di ChatGPT Deep Research che OpenAI ha deciso di offrire agli utenti per poter ottenere ricerche ancora più approfondite e avanzate. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a tale soluzione.

ChatGPT: i dettagli su Deep Research

Perché non ottenere il meglio dai chatbot basati sull’intelligenza artificiale se lo sviluppo della tecnologia, al giorno d’oggi, consente di ottimizzare l’esperienza d’uso? Proprio per questo motivo, e per andare incontro alle esigenze degli utenti, OpenAI ha deciso di ottimizzare i servizi offerti in ChatGPT con Deep Research.

Lo scopo di Deep Research è infatti quello di effettuare ricerche setacciando i contenuti presenti sul web. Nello specifico, dunque, si occupa non solo di analizzare contenuti come testi, ma anche immagini, documento o file PDF, unendo infine tutte le informazioni raccolte.

Utilizzare tale funzione è semplice e rapido. L’utente deve solamente accedere alla versione web di ChatGPT, selezionare Deep Research e dare il via alla ricerca da effettuare. E’ bene ricordare che è possibile anche allegare immagini, file e documenti così da fornire maggiori dettagli alla domanda che sarà posta al chatbot.

Deep Research, dunque, può essere utilizzato anche quotidianamente per conoscere nuove ricette, scoprire nuovi ingredienti, approfondire argomenti su cui si vogliono avere maggiori conoscenze e competenze, ma non solo. Questo strumento può anche essere utilizzato per risolvere problemi e dubbi in pochissimi secondi. Con Deep Research, dunque, ChatGPT riesce a offrire sempre il meglio.