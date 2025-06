ChatGPT e Copilot: i due chatbot basati sull’AI che ottimizzato la vita degli utenti

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale sono ormai piuttosto diffusi e sono stati progettati per consentire agli utenti di avere a portata di mano soluzioni innovative per progetti importanti o semplici ricerche. Tra le principali soluzioni che siamo abituati a utilizzare ci sono ChatGPT e Copilot.

Il primo è diventato senza alcun dubbio uno degli strumenti più utilizzati giornalmente dagli utenti per generare testi ma anche per creare immagini. Copilot, però, rappresenta un vero e proprio rivale per ChatGPT dato che dispone di una serie di importanti e interessanti funzionalità. Proprio per questo, questi due chatbot basati sull’intelligenza artificiale si contraddistinguono per una serie di dettagli. Scopriamo in questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a queste due soluzioni che con lo sviluppo della tecnologia hanno rivoluzionato il modo in cui gli utenti interagiscono con nuovi dispositivi tech.

ChatGPT e Copilot: le differenze tra i due chatbot

Vi siete mai chiesti quali siano le principali differenze tra un chatbot come ChatGPT e Copilot? Probabilmente no, ma è bene sapere che si tratta di due strumenti che consentono di portare a termine importanti progetti in pochissimo tempo. Giunti a questo punto, non possiamo non dire che Copilot è un assistente AI realizzato da Microsoft entrato a far parte della cosiddetta suite Microsoft 365 e rappresenta un vero e proprio punto di forza per aiutare gli utenti al fine di ottenere esperienze d’uso sempre fluide e intuitive, ma non solo. OpenAI, invece, ha pensato di progettare ChatGPT, ovvero uno strumento in grado di comprendere senza problemi richieste come domande di qualsiasi genere rispondendo in modo chiaro e dettagliato.

Le principali differenze tra i due riguardano fondamentalmente la creazione dei contenuti. ChatGPT, infatti, è perfetto per generare testi originali e creativi, mentre Copilot è specializzato per gli sviluppatori di software, tanto da essere in grado di suggerire frammenti di codice e algoritmi. Oltre a ciò, però, è importante ribadire che Copilot non solo offre GPT-4 gratuitamente ma anche la generazione di immagini DALL-E senza alcun costo.