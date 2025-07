Amazon regala un suono da CINEMA: Soundbar Bose adesso in MEGA SCONTO

C’è chi pensa che l’audio della TV sia “sufficiente”. Poi arriva un dispositivo come la Bose Smart Ultra Soundbar e manda tutto all’aria dando letteralmente una botta a tutto ciò che si sapeva del suono. Quel film che sembrava piatto? Ora diventa un cinema e prende vita. La serie preferita su Amazon Prime? Si trasforma in un’esperienza da pelle d’oca. L’effetto? Come stare in mezzo all’azione mentre ti godi il divano. Con Amazon ogni giorno può diventare un’occasione speciale e quando una soundbar da top di gamma come questa entra in sconto, non c’è tempo per pensarci troppo!

Bose Smart Ultra Soundbar: il cinema è a casa tua grazie ad Amazon

Su Amazon, la Bose Smart Ultra Soundbar è ora in sconto del 25% a 749,90€. Un prezzo davvero interessante per un prodotto che cambia completamente l’esperienza audio domestica. Con Dolby Atmos e tecnologia TrueSpace Bose, i suoni arrivano da ogni direzione, persino dall’alto. I dialoghi sono chiarissimi grazie alla modalità A.I. Dialogue Mode, che bilancia automaticamente voce e suoni. Niente più sottotitoli, ogni parola si sente forte e chiara.

I sei trasduttori, compresi due up-firing dipolo, inondano la stanza con un audio tridimensionale incredibile. Si collega con facilità alla TV grazie al cavo HDMI eARC o ottico. In alternativa, funziona via Bluetooth per lo streaming musicale da qualsiasi dispositivo. Con Amazon Alexa integrata, basta poi solo la voce per controllare musica, notizie, domotica e tanto altro. Inoltre, con la funzione Bose SimpleSync, puoi abbinarla ad altre cuffie o diffusori Bose con un solo tocco. Scarica l’app Bose per aggiornamenti costanti e il massimo delle prestazioni! Su Amazon la qualità audio ha finalmente un prezzo giusto, ma solo per poco quindi metti il turbo e clicca qui per la promo!