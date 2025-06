Amazon regala lo Xiaomi Redmi Pad SE: oggi a meno di 90 euro

Questo tablet ottimo a marchio Xiaomi, con 64 GB di storage, oggi è disponibile a prezzo stracciato. E’ da acquistare subito. Si tratta di un prodotto caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo imbattibile, con specifiche tecniche decisamente di buon livello. Infatti, il dispositivo del marchio Xiaomi è stato progettato e realizzato con il SoC MediaTek Helio G85.

A questa specifica tecnica, si aggiunge una memoria RAM di 4 GB e una memoria ROM di 64 GB. Ottimo anche dal punto di vista dell’autonomia, il tablet Xiaomi è completo di una batteria davvero ottima da 6.650 mAh.

Xiaomi Redmi Pad SE in offerta

Per quanto riguarda il display, nello specifico, prevede l’implementazione di un pannello IPS per una grandezza niente male, di 8,7 pollici. Oltre ad avere delle ottime dimensioni, il display vi permetterà di guardare immagini e foto preferite con una risoluzione di 800 x 1340 pixel. Infine, non manca il refresh rate di 90 Hz.

Non dovrete rinunciare a scattare delle bellissime foto poiché questo prodotto Xiaomi prevede l’utilizzo di un’ottima fotocamera posteriore da 8 MP. Inoltre, è presente anche la fotocamera anteriore, quest’ultima invece da 5 MP. Completo di un utilissimo jack audio per le cuffie, per ascoltare audio, film e video preferiti. Non dovrete avere paura di polvere o schizzi di acqua, in quanto è presente la certificazione IP53.

Come ultima caratteristica a livello di specifiche tecniche, è bene ricordare che il Redmi Pad SE 8.7 ha come sistema operativo Android 15 con HyperOS. Dal punto di vista del design, invece, il device in questione è senz’altro un prodotto dal look semplice ed elegante, perfetto ad ogni fascia di età. Da utilizzare per studiare, per il lavoro o per passatempo, un dispositivo del genere, al prezzo di soli 88 euro è da acquistare al volo.