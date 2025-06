Su WhatsApp torna il pericolo della truffa che si spaccia per YouTube

Purtroppo, al giorno d’oggi utilizzare WhatsApp non è più sicuro come un tempo, il numero di tentativi di truffe online che circolano sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea e cresciuto in maniera smisurata negli ultimi mesi e i truffatori continuano a colpire senza sosta tutti gli utenti meno esperti della community con l’obiettivo di ottenere informazioni sensibili da poter utilizzare a proprio vantaggio per derubare i malcapitati.

I truffatori sono passati a questa piattaforma di comunicazione e dal momento che hanno capito che WhatsApp è molto più redditizio rispetto ai mezzi comuni per comunicare dal momento che consente di raggiungere una platea di utenti molto più ampia, ciò per un semplice dato statistico aumenta le probabilità di successo, ecco dunque che da diversi mesi le caselle WhatsApp di tante persone sono tempesta di messaggi truffaldini, l’ultimo entrato in circolazione qui in Italia e in realtà una vecchia conoscenza che già in passato colpiva le persone, scopriamo di cosa si tratta.

La truffa del finto collaboratore YouTube

La truffa in questione esordisce con un semplice messaggio che arriva direttamente dei truffatori i quali si spacciano per un collaboratore di YouTube, questi ultimi propongono l’utente facili guadagni in cambio di alcuni compiti da svolgere come mettere like ad alcuni video oppure commentarli scrivendo testi prestabiliti, in cambio vengono offerti guadagni di qualche euro che tra l’altro vengono veramente inviati tramite bonifico il conto corrente della vittima, ciò serve a far abbassare la guardia a quest’ultima dal momento che in un secondo momento i truffatori propongono alla vittima di inviare del denaro per moltiplicarlo, parliamo di qualche centinaio di euro, ovviamente sappiamo tutti che una volta inviati quei soldi spariranno insieme ai truffatori stessi, ecco dunque perché se doveste essere contattati nelle medesime modalità, tutto ciò che dovete fare per non cadere nella truffa è semplicemente non rispondere e bloccare chi vi ha scritto.