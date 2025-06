ATOM: il robot che vola e rotola

Superare le barriere tra cielo e terra è da tempo uno degli obiettivi più ambiziosi nel campo della robotica mobile. Immaginare una macchina capace di volare con la libertà di un drone, ma anche di muoversi agilmente a terra, superando ostacoli e asperità.

Oggi però, una nuova generazione di robot potrebbe finalmente risolvere il problema, non aumentando la complessità, ma semplificandola. Questo è il principio ispiratore di ATOM, una straordinaria innovazione sviluppata dai ricercatori della Singapore University of Technology and Design. Il suo nome richiama un concetto di compattezza e minimalismo, coerente con il suo design essenziale ma rivoluzionario. Infatti, ATOM riesce a combinare volo e locomozione terrestre utilizzando soltanto due attuatori, ovvero due soli elementi in movimento.

Questa riduzione drastica di parti mobili rappresenta un cambiamento epocale nella robotica ibrida. Dove altri robot impiegavano sistemi di ingranaggi, giunti complessi o bracci articolati, ATOM fa tutto con un telaio intelligente e un’ala unica (mono-wing). In aria, il robot ruota su se stesso come una trottola, sfruttando la controrotazione dei due attuatori per generare portanza e stabilizzare il volo. A differenza di molti prototipi precedenti, limitati nella direzione della rotazione, ATOM può ruotare sia in senso orario che antiorario, ottenendo così un controllo di volo bidirezionale estremamente preciso.

ATOM : un telaio semplice e forte

La vera genialità di ATOM, però, emerge una volta che tocca terra. A differenza di altri robot che richiedono ruote aggiuntive o trasformazioni meccaniche, ATOM trasforma il proprio telaio in una ruota. Questo permette al robot di rotolare in modo efficiente anche su superfici irregolari, sfruttando la geometria del corpo stesso per muoversi. In caso di ostacoli o terreni difficili, può attivare un meccanismo di spinta inversa, ottenuto semplicemente riorientando i suoi attuatori, per liberarsi da eventuali blocchi e continuare la marcia.

Un’altra caratteristica sorprendente è la capacità di auto-raddrizzamento: se il robot atterra capovolto, la distribuzione del centro di massa e la forma del telaio gli consentono di riportarsi autonomamente nella posizione corretta, senza necessità di supporti esterni o interventi manuali. Questo rende ATOM estremamente robusto e autonomo anche in condizioni operative imprevedibili.

Le applicazioni di una tale tecnologia sono molteplici e affascinanti. Nelle missioni di soccorso, ad esempio, ATOM potrebbe sorvolare aree pericolose, atterrare tra le macerie e continuare l’esplorazione al suolo. Nel monitoraggio ambientale, combinerebbe la copertura aerea con il rilevamento discreto sul terreno. Anche in ambito urbano o militare, potrebbe svolgere compiti di sorveglianza alternando l’osservazione aerea con l’intervento a terra, riducendo consumi e aumentando l’efficienza.

In sintesi, ATOM non è solo un altro robot volante o terrestre: è una nuova idea di mobilità, fondata sulla massima efficienza attraverso la massima semplicità. Un progetto che dimostra come, talvolta, il futuro non sta nell'aggiungere, ma nel togliere tutto il superfluo, fino a lasciare solo ciò che davvero serve.