Lo schermo dell’iPhone 17 diventa più grande

Le voci sul prossimo iPhone 17 si fanno sempre più insistenti, e puntano tutte in una direzione chiara: Apple è pronta ad ampliare lo schermo. Secondo quanto rivelato dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, il nuovo display dovrebbe raggiungere i 6,3 pollici. Una crescita moderata, ma significativa, rispetto ai 6,1 pollici dell’iPhone 16. A rafforzare la previsione è anche Ross Young, esperto di supply chain e analista presso Counterpoint Research, che conferma la medesima misura per il modello base.

Refresh rate a 120 Hz e fotocamera frontale da 24 MP: piccoli ma cruciali upgrade del nuovo iPhone

L’indiscrezione è solo la punta dell’iceberg. Dalla stessa fonte arrivano altri dettagli sui display degli altri modelli della serie: 6,6 pollici per iPhone 17 Air, 6,3 per il Pro e 6,9 per il Pro Max. Un cambiamento diffuso che sembra suggerire un nuovo approccio generale da parte di Apple. L’azienda di iPhone, infatti, potrebbe voler rinfrescare la linea aumentando la superficie visiva, in linea con le aspettative del mercato.

Nonostante l’incremento delle dimensioni, i cambiamenti sul modello base si fermerebbero quasi tutti al display. Il design rimarrà sostanzialmente invariato, con componenti interni simili a quelli del predecessore: chip A18 e 8 GB di RAM. Tuttavia, qualche aggiornamento degno di nota non manca.

Il primo è legato allo schermo, che abbandonerà finalmente il refresh rate a 60 Hz per abbracciare i 120 Hz, rendendo l’interazione molto più fluida. Il secondo riguarda la fotocamera frontale, che potrebbe passare da 12 a 24 megapixel. Un salto che migliorerebbe sensibilmente la qualità dei selfie e delle videochiamate.

Per quanto riguarda la data di presentazione, invece, nessuna sorpresa all’orizzonte. Come da tradizione Apple, la nuova serie dovrebbe debuttare a settembre, confermando lo storico appuntamento con il pubblico e gli appassionati. Resta da capire se, tra pochi mesi, l’attenzione sarà davvero tutta sull’iPhone 17 o se – come già si vocifera – il futuro parlerà più del già atteso iPhone 18.