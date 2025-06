Google Drive, nuovo lettore video con capacità migliori

Google ha pensato di migliorare il servizio offerto con Drive inserendo un nuovo lettore video per leggere i file archiviati. Infatti Google mette a disposizione uno spazio di archiviazione piuttosto ampio e spesso vengono inseriti anche file che richiedono la visualizzazione tramite un lettore. A questo proposito è stato implementato un lettore video in grado di fornire una visione più adeguata per migliorare anche la comodità di visualizzazione.

Il lettore video di Google rappresenta una svolta che, secondo molti utenti, doveva arrivare un po’ prima data la presenza di moltissimi file video in cui era necessario un lettore. Comunque sia ci sono molte possibilità che la società stesse analizzando le varie possibilità di realizzazione del lettore. Non sono state inserite delle grandi funzionalità, ma solamente quelle basi necessarie alla visualizzazione del video. In questo modo non bisognerà per forza cambiare pagina per visualizzare il video, ma penserà a tutto Drive che aprirà una schermata apposita per il controllo del video.

Google Drive, finalmente arriva il lettore video

Il lettore video inserito in Drive possiede tutte le funzionalità basi per la visualizzazione del video e per la sua gestione. Quindi per adesso sembra che la visione del video può avvenire più velocemente. Con questa implementazione verrà visualizzato più in fretta il video e migliorerà anche la capacità di gestire i file inseriti nell’ archivio. Probabilmente questo è solo uno dei tanti passi che farà Google Drive per personalizzare al meglio l’ applicazione e migliorare l’ esperienza utente. In questo modo molte delle funzionalità che altrimenti andrebbero implementate con l’ ausilio di applicazioni di terze parti, adesso sono inserite direttamente in Drive. In più molte delle funzioni inserite all’ interno dell’ app subiranno delle modifiche ulteriori per continuare a migliorare l’ esperienza di utilizzo.

Quindi con questo nuovo lettore sembra che si siano aperte le porte ad altre tipologie di implementazioni che includono anche strumenti di utilizzo comune ma che migliorano di molto l’esperienza Drive.