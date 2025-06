Linate, guasto risolto: voli ripresi dopo blocco dell’ENAV

Nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, un problema tecnico imprevisto ha interessato i sistemi di gestione del traffico aereo nel Nord Italia, provocando ritardi e cancellazioni in vari scali e diversi aeroporti. Il guasto ha avuto origine presso il centro operativo ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo) situato a Milano Linate e ha comportato l’interruzione temporanea delle attività di controllo in alcune aree del Paese, non solo in quella di Milano.

Il malfunzionamento, che ha avuto luogo qualche ora prima di mezzogiorno, ha riguardato un componente software utilizzato per la gestione dei voli, fortunatamente senza coinvolgere i radar stessi. In conformità con i protocolli di sicurezza, ENAV ha limitato il numero di voli gestibili e operativi, portando a sospensioni e ritardi nei decolli e negli atterraggi, che si sono protratti per circa due ore. Lo scalo di Linate è stato il primo a essere colpito, seguito poi dagli aeroporti di Malpensa, Orio al Serio e Verona. L’effetto domino generato dal problema si è esteso velocemente anche ad altri scali, causando riprogrammazioni e disagi per i passeggeri su tutto il territorio.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità nel primo pomeriggio. ENAV ha fatto sapere pubblicamente che non ci sono stati rischi per la sicurezza e che il proprio personale tecnico è intervenuto quanto prima per risolvere il problema. L’accaduto mette in evidenza quanto le infrastrutture digitali siano ormai fondamentali anche nel settore dell’aviazione, un semplice errore informatico può avere ripercussioni immediate sull’intera rete aeroportuale. L’ENAV ha già avviato anche alcune indagini interne per identificare la causa dell’anomalia e prevenire eventi simili in futuro, o quanto meno per risolverli in fretta. Per chi viaggia, si tratta invece di un ulteriore promemoria sull’importanza delle ultime tecnologie non solo per la velocità degli spostamenti, ma soprattutto per garantirne la massima sicurezza.