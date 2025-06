Robot NARWAL Freo Z Ultra con uno sconto di 150 euro su Amazon

Per una casa sempre pulita con poco sforzo, non potete non acquistare un robot aspirapolvere compatibile con Alexa su Amazon a un prezzo imbattibile. Approfittando subito di questa occasione, questo eccezionale elettrodomestico scontato a soli 749 euro è imperdibile. . Infatti, Amazon vi offre la possibilità di usufruire di un coupon grazie al quale avrete uno sconto sul prezzo di ben 150 euro. Un’offerta da cogliere al volo, se si vuole acquistare questo fantastico robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL Freo Z Ultra completo di doppie telecamere RGB abbinate con chip AI.

In questo modo, potrete pianificare i percorsi di pulizia in base alle vostre esigenze. A un prezzo imbattibile, potrete acquistare un elettrodomestico in grado di rilevare ed evitare in maniera intelligente gli ostacoli, così da evitare collisioni. E’ infatti in grado di identificare lo sporco e scegliere se impostare la modalità di aspirazione o di lavaggio.

Robot NARWAL Freo Z Ultra imperdibile

Il NARWAL Freo Z Ultra è un sostituto perfetto per la pulizia del pavimento, che vi farà risparmiare tempo e fatica. Grazie a questa occasione, vi porterete a casa un prodotto eccezionale. In maniera automatica, infatti, il robot intelligente è in grado di regolare la temperatura del panno di pulizia. Quindi, in base al tipo di sporcizia presente sul pavimento, viene impostata una temperatura tra 45-75°C. In questo modo, avrete risultati perfetti e una casa sempre pulita senza muovere un dito.

Estremamente potente, questo elettrodomestico ha una potenza di aspirazione pazzesca, di ben 12.000Pa. Viene infatti eliminato il 99% dello sporco da pavimenti, tappeti e fessure. Oltre ad essere silenzioso, il robot è completo dell’utilissima spazzola anti-groviglio aggiornata a 2.0. Il Robot aspira e lava NARWAL Freo Z Ultra è su Amazon a un prezzo bomba grazie al coupon che vi permetterà di risparmiare la cifra di 150 euro. Gestibile anche attraverso l’App, questo prodotto è imperdibile a soli 749 euro.