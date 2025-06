Disco Elysium: arriva ufficialmente la versione Android

È ufficiale: Disco Elysium sbarcherà su Android il prossimo 5 agosto. L’annuncio, arrivato da ZA/UM, è avvenuto tramite un trailer. Quest’ultimo ha anche mostrato alcune delle novità previste per tale versione. Il celebre gioco di ruolo narrativo, vincitore di numerosi premi, arriverà sul Google Play Store. Il tutto ad un costo di 9,99 euro. I più curiosi potranno testare gratuitamente i primi due capitoli del gioco. Un’opportunità interessante per chi non conosce ancora l’universo disturbante e affascinante di Revachol. L’adattamento per dispositivi mobili non sarà un semplice trasferimento del titolo originale. Gli sviluppatori hanno dichiarato che interfaccia, struttura e meccaniche di gioco subiranno alcune modifiche. Le quali sono pensate per ottimizzare l’esperienza su schermi touch e, soprattutto, per renderla più adatta a sessioni rapide e frammentate.

Annunciato il rilascio ufficiale di Disco Elysium

Tale scelta non è casuale. Secondo quanto riportato da Denis Havel, presidente di ZA/UM, l’intenzione è quella di catturare l’attenzione dell’utenza TikTok, abituata a contenuti brevi e coinvolgenti. Secondo quanto dichiarato l’idea è creare una forma di intrattenimento nuova, fatta di sequenze brevi ma potenti. Un obiettivo ambizioso, che dimostra come lo studio voglia sperimentare con nuove modalità di narrazione. Il tutto anche al di fuori dei canoni tradizionali del gaming.

Nonostante tali modifiche, il nucleo dell’esperienza narrativa rimane invariato. Il giocatore sarà ancora una volta chiamato a fare scelte morali complesse, che avranno ripercussioni dirette sullo svolgimento della storia. Ed anche sul destino dello stesso protagonista. L’intera atmosfera cupa, filosofica e riflessiva di Disco Elysium verrà dunque conservata. Anche se offerta in un formato pensato per essere più immediato.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, magari attraverso nuovi trailer o anteprime, i fan possono già segnarsi la data sul calendario. Tra poche settimane, Disco Elysium potrà essere vissuto anche sul proprio smartphone, aprendo le porte a una nuova generazione di detective digitali pronti a perdersi nei vicoli oscuri della città.