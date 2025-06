Files di Google si rinnova: Material 3 Expressive prepara il debutto

Un cambiamento silenzioso ma significativo si sta preparando nell’app Files di Google. Il gestore di file preinstallato su milioni di smartphone Android, in particolare sui Google Pixel, è tra le prime applicazioni a nascondere i segni del nuovo linguaggio grafico Material 3 Expressive. Anche se non ancora visibile a tutti gli utenti, il redesign è già in parte integrato nel codice dell’ultima versione dell’app.

Files di Google avrà una nuova interfaccia e logica: le funzioni si spostano e cambiano forma

A rivelarlo è stato AssembleDebug, noto sviluppatore e “feature hunter” che ha forzato l’interfaccia in anteprima, permettendo di osservare i primi elementi espressivi in azione. In particolare, la schermata iniziale mostra due pulsanti, “Quick Share” e “Scansiona”, ora unificati in un’unica pillola flottante. Lo stesso trattamento è stato riservato al visualizzatore immagini. Questi dettagli segnano l’inizio di una trasformazione coerente con la filosofia visiva di Material 3, che punta su forme morbide, interazioni fluide e maggiore armonia tra componenti grafici.

Entrando nella sezione dedicata alla memoria interna, emergono altre novità. Il pulsante per la creazione di una nuova cartella conserva la sua natura flottante, ma abbandona il semplice simbolo “+” in favore di un’icona più esplicita. Le cartelle e i file generici ricevono nuove icone, più coerenti con lo stile Material aggiornato. Anche la modalità griglia cambia: da due si passa a tre colonne, migliorando la leggibilità e la disposizione dei contenuti.

La schermata che consente di spostare i file ha subito un riposizionamento degli elementi principali. Il pulsante per creare nuove cartelle si sposta in basso e alcune funzioni chiave vengono rese più facilmente accessibili. Interessante anche il cambiamento nella visualizzazione delle informazioni di un file o cartella: non più una schermata a pieno schermo, ma una tendina laterale più elegante e meno invasiva.

Il nuovo design non è ancora disponibile per tutti, ma sarà introdotto gradualmente nei prossimi aggiornamenti. Chi desidera provare le novità in anteprima può iscriversi al programma beta o installare manualmente gli APK dal sito APKMirror.