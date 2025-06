App Cast è la funzione per lo streaming delle app

Una misteriosa novità potrebbe presto cambiare il modo in cui utilizziamo le app sui dispositivi Android. Si chiama App Cast, ed è una funzione inedita individuata all’interno della versione beta 25.24.31 dei Google Play Services. A scoprirla è stata l’analisi del codice condotta da alcuni esperti. Sono stati loro ad aver svelato frammenti interessanti legati alla sincronizzazione tra più dispositivi.

Al momento Google non ha annunciato ufficialmente questa funzionalità. Ma alcuni riferimenti che sono emersi lasciano pochi dubbi. Le stringhe presenti nel codice parlano chiaramente di avvio di sessioni di “cast” tra dispositivi, di recupero remoto della lista di app installate e della possibilità di lanciarle da un terminale a un altro. Tutti indizi che puntano verso una modalità di trasmissione delle applicazioni in tempo reale tra i dispositivi connessi allo stesso account di Google.

Controllo remoto o condivisione? App Cast potrebbe unificare l’esperienza Android

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, si ipotizza che App Cast possa consentire di avviare le app installate su uno smartphone direttamente da un altro dispositivo, sfruttando un collegamento in rete o in cloud. Potrebbe trattarsi di un sistema simile a quello utilizzato già oggi per trasmettere contenuti multimediali tramite Chromecast, ma applicato a qualunque applicazione installata.

Il codice fa riferimento anche a componenti grafici, come una barra di avanzamento per il caricamento, una lista di app remote e un’interfaccia per selezionare il dispositivo di destinazione. Tutto ciò suggerisce che Google voglia rendere l’esperienza fluida, integrata e accessibile direttamente dall’ecosistema Android, senza la necessità di strumenti esterni.

Non è chiaro se questa funzione richiederà Android 15 o se sarà compatibile con versioni precedenti. È però evidente l’intenzione di Google di investire sulla continuità multi-dispositivo, un tema sempre più centrale nel mondo mobile. Il rollout ufficiale potrebbe avvenire nei prossimi mesi, magari in concomitanza con il lancio dei Pixel 9.