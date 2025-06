Amazon fa crollare il prezzo del Pixel 9: approfittate dello sconto di 300€

Questo mostruoso smartphone con display Actua da 6,3″, oggi è imperdibile grazie allo sconto di Amazon. Il fantastico device progettato da Google, il Pixel 9, è uno smartphone che al suo interno racchiude innovazione e prestazioni eccezionali. Lo smartphone in questione, infatti, vi darà la possibilità di scattare fotografie magnifiche e vi consentirà di usufruire di tantissime funzioni.

Avrete ricordi delle vacanze sensazionali, grazie a questo eccellente smartphone che vi garantirà di scattare foto con una fotocamera eccellente. I colori saranno certamente nitidi e i particolari ricchi di dettagli. Inoltre, potrete facilmente ritoccarle con l’aiuto delle funzionalità di editing basate sull’immancabile intelligenza artificiale.

Pixel 9 a prezzo folle grazie ad Amazon

In qualsiasi condizione atmosferica, che sia di giorno o di notte, avrete sul vostro telefono foto nitide. Quindi non dovrete preoccuparvi nemmeno della scarsa illuminazione, poiché con la modalità foto notturna e, grazie alla fotocamera grandangolare da 50 MP, gli scatti saranno sempre perfetti. Per dei selfie impeccabili, invece, ci penserà la fotocamera frontale da 10,5 MP aggiornata e la messa a fuoco automatica.

Oltre al comparto fotografico, a dir poco impeccabile, un altro aspetto da sottolineare è il bellissimo look di questo device. Nello specifico, il Pixel 9 ha un design ultra liscio, con bordi curvi. Queste caratteristiche donano al dispositivo un aspetto unico e originale che lo contraddistingue dagli altri smartphone. Con un display Actua da 6,3 pollici, potrete godere di immagini più luminose che mai, con una risoluzione di 1080 x 2424 pixel.

Uno smartphone perfetto sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la scheda tecnica che per quanto riguarda il suo design unico. Google Pixel 9 è un’occasione da non perdere, soprattutto perché su Amazon potete acquistarlo a un prezzo estremamente vantaggioso di soli 599 euro anziché 899.