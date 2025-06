Volkswagen ID.2: nuovi dettagli segreti mostrati con test intensi tra le Alpi

Le recenti prove svolte sulle strade delle Alpi hanno svelato altri dettagli nello sviluppo della Volkswagen ID.2. Il camuffamento bianco e nero, classico ma efficace, non ha nascosto la scritta “bremsen test” al posteriore, che indica chiaramente la focalizzazione sui test dell’impianto frenante. Cosa c’è di diverso rispetto al concept mostrato nel 2023? Il frontale si presenta con un cofano più alto e fari dal design rivisto, mentre il paraurti sembra ora dotato di prese d’aria ridisegnate. Il profilo della Volkswagen rimane quasi identico, a parte specchietti retrovisori leggermente ingranditi. La compatta elettrica si conferma inoltre attorno ai classici 4 metri di lunghezza, posizionandosi nel segmento B, ideale per chi cerca agilità in città e che al contempo desidera un’auto avente comfort ed alta tecnologia. La Volkswagen ID.2 nasce sulla piattaforma MEB Entry, studiata per garantire efficienza e soprattutto costi contenuti. Anche se l’abitacolo resta celato, l’eredità del concept si percepisce e si può ipotizzare la presenza di uno stile minimalista, una strumentazione digitale dietro al volante multifunzione ed un ampio display touch centrale per l’infotainment. Chi potrebbe resistere a un interno così moderno e pulito?

Prestazioni e prezzi: cosa aspettarsi dalla nuova Volkswagen ID.2

Sul fronte motori, l’unica certezza arriva dal concept che montava un propulsore da 166 kW (226 CV) con autonomia di 450 km. Probabilmente, questa sarà la versione top, mentre la gamma comprenderà vari allestimenti con batterie LFP, note per affidabilità e costi differenziati. In arrivo per la Volkswagen ID.2 anche una variante sportiva GTI e forse anche una ID.2 R con caratteristiche più estreme, pensata per i più esigenti. Volkswagen ha anticipato un prezzo di lancio intorno ai 25.000 euro, una cifra che fa riflettere sull’accessibilità di una compatta elettrica di nuova generazione. Riuscirà l’ID.2 a cambiare le regole del gioco nel segmento B? Solo il tempo dirà, come al solito, ma intanto i test alle Alpi mostrano come la casa tedesca stia puntando fortemente su questo modello elettrico.