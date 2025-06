Robot aspirapolvere Lefant su Amazon: pulizia impeccabile a un ottimo prezzo

Un’occasione da non perdere, quella che vi propone Amazon e che vede come protagonista questo robot aspirapolvere Lefant. Perfetto per ogni tipo di esigenza e con una richiesta di mercato sempre in aumento, il robot aspirapolvere e lavapavimenti piccolo ma particolarmente potente, è pronto per aiutarvi nelle vostre faccende domestiche

Una delle caratteristiche principali è l’impiego dell’innovativa tecnologia di evitamento degli ostacoli. Infatti, il robot, è in grado di rilevare e, quindi, evitare ogni ostacolo che si presenterà sul percorso di pulizia.

Robot aspirapolvere Lefant: oggi in offerta

La sua potenza di aspirazione è eccellente, per prestazioni che vi lasceranno sicuramente soddisfatti. Infatti viene impiegata una potenza di aspirazione di 6000 Pa. Il robot potrà quindi raccogliere non solo la polvere, ma anche peli di animali domestici, briciole e detriti vari su diverse superfici e anche sui tappeti.

Completo del rilevamento automatico a ultrasuoni all’avanguardia, questo accessorio andrà anche a potenziare automaticamente l’aspirazione nel momento in cui rileverà i tappeti. Questi ultimi, infatti, necessitano di una pulizia più profonda e accurata. Anche dal punto di vista del design, nulla è lasciato al caso.

Il contenitore trasparente della polvere, vi consentirà di capire facilmente quando è necessario provvedere al suo svuotamento e pulizia. Il filtro HEPA, intrappolerà anche le piccole particelle, tra cui polveri sottili, polline e peli di animali domestici, per respirare sempre un’aria fresca e pulita.

La batteria, inoltre, è molto potente ed è da 4.000 mAh. Vi garantirà un’autonomia e un utilizzo del robot di ben 210 minuti. Se scarico, il dispositivo tornerà autonomamente presso la sua stazione di ricarica per ricaricarsi. Scaricando sullo smartphone l’app Lefant Smart, potrete anche gestire il robot anche da remoto, in qualsiasi momento della giornata. Compatibile con Alexa e Google Assistant, il Lefant robot aspirapolvere M320 è un prodotto venduto su Amazon, da non perdere, e ricco di funzioni tutte da scoprire.