Xiaomi Redmi Watch 5 Active in regalo su Amazon: costa meno di 30 euro

Con un display LCD da 2”, questo smartwatch è a offerto a un prezzo assolutamente da non perdere. Se stare cercando un dispositivo da polso che possa esservi utile in diverse situazioni, mon rinunciate all’acquisto di questo eccellente smartwatch del marchio Xiaomi. Grazie alla presenza di un ottimo display LCD di grandi dimensioni, esattamente da 2 pollici, sarà facilissimo consultare tutte le informazioni che volete, in qualsiasi momento, anche mentre state correndo e vi state allenando.

Infatti, oltre ad avere un elegante design a schermo quadrato, potrete godere di un rapporto tra schermo e corpo superiore al 70%. Su questo innovativo orologio smart, sono disponibili diverse funzioni che potrete utilizzare nell’arco della giornata. Tra queste la chiamata Bluetooth, la cancellazione del rumore a doppio microfono e la ricezione audio direzionale da 80 cm.Grazie a quest’ultima caratteristica, lo smartwatch sarà in grado di supportare un ampio raggio di chiamata con una copertura più estesa. In questo modo, la comunicazione sarà più chiara e flessibile.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active: oggi in offerta

Questo Xiaomi Redmi Watch è completo di una batteria molto potente, da 470 mAh che vi garantirà un utilizzo del dispositivo da polso per ben 18 giorni in modalità di utilizzo tipica. In questo modo, potrete evitare di ricaricarlo spesso. Lo Xiaomi Redmi Watch 5 Active è resistente all’acqua a 5 ATM quindi non avrete problemi a utilizzarlo anche sotto una pioggia leggera o per lavarvi le mani.

Oltre ad essere bello a livello estetico, questo orologio può essere anche molto utile per monitorare la salute. Infatti, avrete la possibilità di effettuare il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e dello stress per tutto il giorno.

Questo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active, è su Amazon al prezzo di soli 29 euro circa. Però bisogna approfittare subito dello sconto disponibile ancora per poco.