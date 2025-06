Nothing Phone 3 si mostra nelle prime immagini: il design è tutto nuovo

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, fissata per il 1° luglio alle ore 19:00, emergono nuovi render del Nothing Phone 3, che rivelano un design rinnovato ma coerente con l’estetica del marchio. Le immagini, diffuse da Android Headlines, confermano la disponibilità del dispositivo in due colorazioni: una versione nera e una più chiara che potrebbe essere denominata “gray” in modo ufficiale.

Il cambiamento più evidente riguarda il retro. Al posto della tradizionale Glyph Interface, fa la sua comparsa il nuovo Glyph Matrix, un sistema LED che dovrebbe garantire un’illuminazione più dinamica e personalizzabile. Le linee minimaliste e la trasparenza iconica restano, ma il layout complessivo appare meno simmetrico rispetto ai precedenti modelli Nothing Phone (3a) e (3a) Pro.

Fotocamere ridisegnate e nuova scelta hardware

Sul piano fotografico spicca un’impostazione inedita: i tre sensori posteriori non sono perfettamente allineati. Il più in alto, quasi a ridosso del bordo, è un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel, confermato dall’azienda. Le altre due fotocamere posteriori, secondo le indiscrezioni, dovrebbero condividere la stessa risoluzione, anche se non sono arrivate conferme ufficiali.

Dal punto di vista tecnico, il Nothing Phone 3 adotterà il nuovo Snapdragon 8s Gen 4, una scelta che ha fatto discutere: molti si aspettavano un chip di fascia più alta, come lo Snapdragon 8 Elite. Il compromesso sembra legato alla strategia di prezzo, con un costo previsto intorno agli 800 dollari, secondo le stime non ufficiali.

La batteria sarà da 5.150 mAh, con ricarica cablata fino a 100W e supporto alla ricarica wireless a 15W. Lo schermo sarà un OLED da 6,7 pollici, risoluzione FHD+ e formato 20:9.

In arrivo anche le nuove cuffie Headphone 1

Accanto allo smartphone debutteranno le Nothing Headphone 1, prime cuffie over-ear del brand inglese. Sviluppate in collaborazione con KEF, saranno vendute a circa 299 euro in Europa e promettono una qualità sonora da fascia alta. I render mostrano un design sobrio, con archetto in plastica e padiglioni non ripiegabili. È presente anche un jack audio da 3,5 mm, segno che sarà possibile scegliere tra ascolto wireless e cablato.