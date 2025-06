MBDA e industria auto: produzione di massa per la difesa

Succede qualcosa di curioso – e a tratti inquietante – quando il mondo della tecnologia si mescola con quello della difesa. Da fuori può sembrare tutto molto tecnico, distante, quasi asettico. Ma poi scopri che una grande azienda europea come MBDA sta lavorando a droni kamikaze, e ti rendi conto che la fantascienza è diventata cronaca.

Dentro la nuova era dei droni kamikaze: come MBDA sta cambiando la guerra tecnologica

Non si tratta solo di un drone, ma di un’intera strategia. L’idea è semplice, almeno in apparenza: creare velivoli a basso costo, prodotti in massa e lanciati a sciami per confondere le difese nemiche. Non sono pensati per tornare indietro – fanno una sola cosa, e la fanno fino in fondo: colpire e sparire. In gergo tecnico li chiamano “effettori unidirezionali”, ma tolta la patina linguistica, restano piccoli aerei senza pilota che si autodistruggono una volta raggiunto l’obiettivo.

Tutta questa faccenda nasce da una riflessione concreta: le guerre non si combattono più solo con carri armati e jet da miliardi di euro. L’Ucraina, con le sue mille ferite e i suoi droni improvvisati, ha mostrato quanto conti la velocità di adattamento, l’ingegno, e soprattutto la capacità di saturare il campo con strumenti economici ma efficaci. MBDA ha raccolto quella lezione e l’ha trasformata in un progetto che punta a produrre, udite udite, fino a mille droni al mese. Per farlo, ha coinvolto anche un grosso nome dell’industria automobilistica francese. Già: chi sa costruire una macchina, oggi potrebbe trovarsi a costruire anche un’arma.

Ogni drone potrà volare per 500 chilometri e portare una testata da 40 chili. Non sono cifre da poco, soprattutto se moltiplicate per decine – magari centinaia – di unità in volo contemporaneamente. L’obiettivo? Non solo colpire, ma costringere il nemico a rivelarsi, a consumare le sue difese. È una guerra di logoramento tecnologico, insomma.

I primi test sono previsti entro fine anno. Se tutto va secondo i piani, la produzione inizierà nel 2027. Anche se sembra ancora distante, il futuro della guerra – e forse anche della pace – si sta scrivendo proprio adesso. E lo fa con il linguaggio dei droni.