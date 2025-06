AMD: le prossime GPU potrebbero sfruttare HDMI 2.2

Lo scorso gennaio, l’azienda che si occupa del suo sviluppo ha presentato lo standard HDMI 2.2, un vero passo in avanti per quanto riguarda il mondo delle interfacce dal momento che quest’ultimo offre un raddoppio netto della banda passante rispetto alla versione precedente, consentendo di arrivare a ben 96 Gbps, questa tecnologia potrebbe presto esordire sui prodotti di nuova generazione, sebbene è molto probabile che non tutti i produttori sfrutteranno al massimo le potenzialità garantite dallo standard.

Spicca AMD

Uno tra questi produttori potrebbe proprio essere AMD, le ultime indiscrezioni riguardanti la sua prossima architettura grafica suggeriscono che le future GPU supporteranno la modalità HDMI 2.2 a 80Gbps.

Facciamo un po’ di chiarezza, lo standard in questione offre come abbiamo già detto una velocità davvero elevata, nonostante tutto però offre diverse modalità che possono rallentare questa velocità in tagli predefiniti, il tutto ovviamente è direttamente correlato all’hardware di supporto montato intorno alla porta HDMI, potrebbe infatti essere presente una versione ancora più limitata che si ferma a 64Gbps.

Al momento non è chiaro stabilire se queste limitazioni saranno dovuti a vincoli hardware o se il supporto completo verrà aggiunto in un secondo momento tramite un Update software, l’altro riguarda la differenziazione tra le linee di prodotto, l’indiscrezione fa riferimento ad un’architettura grafica in generale senza specificare se queste capacità saranno presenti sia sulle schede consumer appartenenti alla serie Radeon RX o anche su quelle professionali della linea Pro, effettivamente in passato la società ha dettato strategie differenziate proprio per ridurre i costi sui prodotti consumer come ad esempio la presenza di velocità massima di trasferimento dati solo all’interno delle varianti Pro, utilizzando velocità scalate invece per la fascia consumer in modo da abbassarne il prezzo.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per scoprire qualche dettaglio in più o magari assistere a qualche dichiarazione ufficiale direttamente da AMD.