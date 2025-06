Very 5,99 Special, super promo per chi invita un amico

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di coinvolgere alcuni suoi già clienti in una nuova promozione. In particolare, l’operatore sta invitando i suoi già clienti a far passare a Very Mobile amici e parenti, proponendo l’attivazione di un’offerta estremamente vantaggiosa. Si tratta dell’offerta mobile denominata Very 5,99 Special. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Very 5,99 Special, super offerta per amici e parenti dei già clienti che passano a Very Mobile

In questi ultimi giorni per amici e parenti di alcuni già clienti di Very Mobile sarà possibile passare all’operatore virtuale attivando un’offerta mobile davvero strepitosa. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata Very 5,99 Special. L’operatore, in particolare, in questi giorni sta proponendo ai suoi già clienti questa promozione tramite una nuova campagna via e-mail.

L’offerta in questione è dunque Very 5,99 Special. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo davvero molto basso pari a soli 5,99 euro al mese. Nonostante ciò, gli utenti che la attiveranno potranno avere a disposizione ogni mese un bundle straordinario. Nel dettaglio, gli utenti potranno utilizzare addirittura fino a 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

I già clienti contattati dall’operatore dovranno fornire ad amici e parenti il codice coupon presente nella e-mail ricevuta. Dopo di che, i nuovi clienti dovranno utilizzare il codice in questione online sul sito ufficiale di Very Mobile oppure presso uno dei negozi fisici autorizzati per attivare l’offerta Very 5,99 Special. Tuttavia, sarà inoltre necessario richiedere la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico rivale di Very Mobile. Per il momento, sembra che questa promozione sarà valida fino alla giornata del prossimo 30 giugno 2025.