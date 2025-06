BMW rilancia il range extender: si punta ad un futuro elettrico migliore

BMW sembra pronta a riportare in auge una tecnologia dimenticata da molti, il range extender, per affiancare le sue motorizzazioni elettriche già consolidate. Dopo aver chiuso la parentesi con la piccola i3, l’azienda tedesca valuta il suo impiego sulla prossima generazione della BMW iX5, un SUV di grandi dimensioni che richiede soluzioni innovative per garantire autonomia estesa senza sacrificare spazio o peso. I rumors parlano di una versione BMW iX5 REx capace di coprire fino a 1.000 km di autonomia complessiva.

Il range extender non è un motore tradizionale, bensì un generatore che ricarica la batteria durante la marcia, permettendo di mantenere una batteria più piccola e leggera. Per un SUV come la BMW iX5, questo significa evitare l’ingombro e il peso eccessivo delle batterie di grande capacità, offrendo allo stesso tempo un’autonomia che pochi elettrici possono vantare. La soluzione sembra studiata per chi vuole l’esperienza elettrica senza timori di rimanere a secco, soprattutto su lunghe distanze o in mercati con infrastrutture di ricarica non ancora perfette. L’azienda non si è sbilanciata, ma ha ribadito di monitorare attentamente le esigenze dei clienti e le dinamiche globali, valutando con attenzione ogni tecnologia.

Una strategia BMW che guarda al futuro con pragmatismo

BMW ha sempre seguito una strada meno scontata rispetto a molti competitor, mantenendo in gamma motorizzazioni benzina, diesel, ibride ed elettriche. Ora, con la possibile introduzione del range extender sulla iX5, conferma la volontà di adattarsi senza fretta e senza rinunciare alla qualità. Un ritorno a una tecnologia che il mercato europeo e cinese cominciano a rivalutare, soprattutto per la sua capacità di colmare il gap tra le auto a batteria pura e quelle a combustione. La domanda è: riuscirà questa scelta a convincere chi ancora esita davanti a un’auto elettrica? Con BMW che porta avanti anche lo sviluppo delle Fuel Cell in collaborazione con Toyota, il panorama delle motorizzazioni elettriche appare sempre più variegato ed intrigante.