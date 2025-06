Lyca Mobile, 150GB in 5G: ecco la promo sotto i 6€ al mese per sempre

Lyca Mobile, operatore virtuale attivo su scala internazionale, propone un’offerta mobile tra le più convenienti nel panorama attuale. Il piano unisce grande quantità di dati, 5G incluso e prezzo fisso, con un incentivo aggiuntivo per chi decide di attivarla: due mesi in omaggio all’ingresso. Sono dunque diverse le qualità della promozione mobile in questione che fanno venire l’acquolina in bocca agli utenti, pur avendo loro dei gestori molto affidabili come ormai è consuetudine al giorno d’oggi.

Cosa prevede la nuova offerta Lyca Mobile

Ogni mese, l’utente ha a disposizione 150 giga con navigazione in 5G, oltre a minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, al costo di 5,99€ al mese per sempre. Il prezzo non cambia nel tempo e non prevede rimodulazioni, un dettaglio non sempre scontato tra i virtuali. La rete 5G è accessibile senza sovrapprezzi, a patto di disporre di un dispositivo compatibile e di trovarsi in zona coperta.

L’offerta è aperta a tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non è quindi necessario arrivare da un gestore specifico per accedere alla promozione, rendendola ancora più accessibile a chi desidera cambiare piano senza restrizioni.

Due mesi gratuiti per iniziare senza spese

Uno degli elementi più interessanti della proposta è la possibilità di usufruire di due mesi gratuiti. Chi attiva l’offerta in questo periodo riceverà i primi due rinnovi senza alcun addebito, iniziando a pagare il canone soltanto dal terzo mese. Si tratta di un vantaggio concreto, che riduce l’impatto iniziale e permette di testare il servizio con tranquillità.

Con 150 giga, 5G incluso, minuti e SMS illimitati, nessun vincolo e un prezzo tra i più bassi del mercato, questa offerta di Lyca Mobile si rivolge a chi vuole navigare senza pensieri, con un piano chiaro e vantaggioso fin dal primo giorno. Tutto sembra ideale, ora la scelta sta solo a voi utenti.